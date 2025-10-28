岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が、Instagramを更新。金髪オールバックヘアにリムレスメガネを掛けた“爆イケ”のオフショットを公開した。

【写真】まるで品のある執事!? 金髪オールバック＆リムレスメガネの岩田剛典①②【写真】金髪集団に囲まれたレッドカーペット

■岩田剛典が“人生初”のレッドカーペットに登場！

岩田は10月27日、『第38回東京国際映画祭』のレッドカーペットイベントに登場。11月21日に公開される主演映画『金髪』の出演者とともに現れ、集まったファンに手を振った。岩田はブラックスーツにレザーグローブを着用してリムレスメガネを掛け、金髪をオールバックにセット。ドット柄のシャツを合わせて遊び心を加えている。

Instagramでは控室で待機する様子を捉えた舞台裏ショットを多数公開しており、ジャケットの胸ポケットを確認する姿（2枚目）や端正な横顔（5、6枚目）など、大人の魅力があふれた姿が多数切り取られている。9枚目ではメガネを少し下へずらし、優しく微笑んだ。キャプションでは、これが人生初のレッドカーペットであったことを明かしている。

SNSでは「爆イケすぎてびっくりした」「オールバックにメガネ最高」「カッコ良すぎて二度見した」「流石にカッコ良すぎる」「限界突破な美しさ」「リムレスずるすぎる」「いつもと違う雰囲気で素敵」「別人級の凛とした岩ちゃん！」「めっちゃ品のある執事感」と反響を集めている。

■金髪の生徒たちに囲まれる岩田剛典

『金髪』で岩田が演じるのは、大人になりきれない中学教師役。レッドカーペットには金髪の学生たちからなる大勢の“金髪集団”と一緒に現れ、レッドカーペットを華やかに染め上げた。