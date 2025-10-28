国際卓球連盟（ITTF）は28日、2025年第44週の世界ランキングを発表した。

■トップ30には8選手

女子シングルスでは「WTTスターコンテンダー・ロンドン」で今季5度目のWTT優勝を収めた張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位をキープ。同大会で2回戦敗退の伊藤美誠（スターツ）が9位、4強入りした橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位から10位に順位を上げて、3選手がトップ10をキープしている。

12位には同大会で準優勝した早田ひな（日本生命）、13位には大藤沙月（ミキハウス）が入り、15位には長粼美柚（木下アビエル神奈川）、21位には木原美悠（個人）、30位には横井咲桜（ミキハウス）が続き8選手がトップ30入り。

佐藤瞳（日本ペイントグループ）は35位、平野美宇（木下グループ）は35位から38位に後退し、芝田沙季（日本ペイントグループ）は47位、赤江夏星（日本生命）は48位、出澤杏佳（レゾナック）が62位に名を連ねている。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年10月28日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

7位 （-）：張本美和

9位 （-）：伊藤美誠

10位（↑ 11）：橋本帆乃香

12位（↑ 14）：早田ひな

13位（↓ 10）：大藤沙月

15位（-）：長粼美柚

21位（-）：木原美悠

30位（-）：横井咲桜

35位（↓ 34位）：佐藤瞳

38位（↓ 35位）：平野美宇

47位（↑ 48）：芝田沙季

48位（↑ 49）：赤江夏星

62位（-）：出澤杏佳

