各地でクマによる被害が相次ぎ、現場での対応が限界を迎えつつある中、秋田県知事が自衛隊の派遣を要請することが分かりました。自衛隊には、具体的にどんな対応ができるのでしょうか？ 狩猟免許を持つガバメントハンターや、新たな対策も注目されています。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「クマ被害対応 自衛隊も派遣？」をテーマに解説します。

■秋田県知事「防衛省へ要望します」

山粼誠アナウンサー

「秋田県は、クマ対策での自衛隊の派遣を防衛省に要望することを明らかにしました。26日午後、秋田県の鈴木健太知事が公式SNSに投稿しました。冒頭に『防衛省へ要望します』とあります」

「そして『現在、不足している箱わなの追加調達や通学路安全確保等へのクマよけスプレー配備など行っております。しかし状況はもはや県と市町村のみで対応できる範囲を超えており、現場の疲弊も限界を迎えつつある』としています」

「さらに『自衛隊派遣の検討を要望すべく調整しております』と記しています」

森圭介アナウンサー

「クマの駆除に関しては今、民間の猟友会の皆さんに頼っているというのが現状です。アメリカでは公務員のハンターはもちろんいるわけですが、日本も自衛隊の力を借りるというフェーズに来ているのかもしれませんよね」

斎藤佑樹キャスター

「現場の方たちはできることはもうやっているけど、数が多すぎて対応しきれないよ、ということですよね」

■「自衛隊の力をお借りできないか」

山粼アナウンサー

「それぞれの現場で対応しているんですけれども、手が回らない、数が上回ってしまっているという状況ですね。27日、秋田県の鈴木知事が取材に応じました」

鈴木知事

「箱わなは大きくて重いので、そういったものの運搬・設置をしたり、または大量に仕掛けていますから、それをかかっているかどうか見回ったり、駆除した個体の解体処理をしたりと、権限や資格の必要ない部分について自衛隊の力をお借りできないかと」

■要請を受ける方向…自衛隊は何を？

山粼アナウンサー

「鈴木知事は28日に、災害派遣の要請のため防衛省を訪れる予定です。複数の防衛省関係者によると、自衛隊は要請を受ける方向で調整しています。では、具体的にどういった内容なのでしょうか」

「クマが人里に来ないための対策や、捕獲したクマや物資の支援や避難が必要になった時の住民の輸送、さらには情報収集などを中心に調整が進められているということです。クマへの銃撃については、法律や規則などの観点から含まれないとみられています」

鈴江奈々アナウンサー

「自衛隊が対応できる範囲は一部に限られるかもしれないですが、これだけクマ被害が相次いでいて、もう災害級の対応になってきているということですね」

山粼アナウンサー

「温度感としても上がってきているという状況です」

■クマ駆除で銃を扱う免許所持者は激減

山粼アナウンサー

「鈴木知事の言葉にもあるように、現場はもう限界を迎えつつあるといいます。クマを駆除できる免許を持っている人の数が減少傾向にあります」

「環境省によると1980年度には約43万人いましたが、40年たった2020年度には約9万人と、激減しているんです。高齢化も深刻となっていて、免許を持っている方の大半が60歳以上となっています」

■狩猟免許を持つ自治体職員に注目

山粼アナウンサー

「専門知識のある方が減る中で注目されているのが、ガバメントハンターです。狩猟免許を持って、鳥獣対策に携わる自治体の職員のことです」

「長野・小諸市の山で、鹿やイノシシの捕獲用のわなを仕掛けている人たちの映像があります。そのうちの1人が、小諸市農林課の事務主任で、銃を使った狩猟の免許を持つガバメントハンターの櫻井優祐さんです」

「行政とハンター両方の目線で鳥獣対策にあたり、地元のハンターとの橋渡し役も担っています。去年、市内のゴミ置き場に現れたクマの捕獲にも一役買いました」

櫻井さん

「高齢化するハンターや自治体の担当者など、クマ対策に関わる人の負担の軽減の一助になれば。行政側に狩猟経験のある職員がいることで、よりハンター目線でも必要な調整・判断ができるのではないかなと」

■「ガバメントハンター増やすべき」

瀧口麻衣アナウンサー

「行政側に、こうして狩猟経験のある職員がいるというのは心強いですよね。今後地元のハンターと協力して、より良いクマ対策につながるといいなと思います」

山粼アナウンサー

「ハンター側と行政側、両方の目線を持つ方が、こうした役も担っているということです。クマの生態や保全管理に詳しい、東京農業大学の山粼晃司教授にも聞きました」

「山粼教授は『行政が自前で抱えるガバメントハンターを増やすべきで、緊急銃猟でハンターが公務員だと責任の所在が明確になる。捕獲した後にモニタリングをして、今後の管理にもつなげやすいといったメリットがある』としています」

「また環境省は、自治体がハンターを直接雇用するための交付金の調整を進めているということです」

森アナウンサー

「猟友会の皆さんも本業、他にお仕事をお持ちの方もいらっしゃいますから、交付金というのは重要です。今年はブナの不作でこれだけ増えていると言われてますが、来年以降、パタッと止まるかどうかも分からないので、持続可能なシステムが必要になりますよね」

山粼アナウンサー

「この事態が今年だけとは限らないので、今後もこうした対策が求められていきます」

■新たな取り組み「ゾーニング」も

山粼アナウンサー

「ハンターの確保以外の対策で、クマの目撃情報が半減した自治体もあります。クマの生息域と、人の生活圏を分けるゾーニングです。長野・箕輪町では今年5月に見回りを行い、6月からゾーニングを実施しました」

「クマの生息域（山）、緩衝地域（里山や畑）、人の生活域つまりクマを排除した地域と、3つゾーンを分けました。緩衝地域の手入れができていないとクマが降りてきやすいということです」

「やぶを刈るなどの手入れを行い、里山をつくって、人の生活圏にクマが来ないようにするというものです。そうした結果、昨年度と比べてクマの目撃情報は19件から9件に減り、人身被害は0件、農作物の被害金額は推定で去年の約10分の1と大きく減少しています」

「まだ始めたばかりなので、効果については現在分析されているそうですが、今後ゾーニングエリアの拡大も進めていく考えだといいます。自治体が自衛隊の派遣を要請する、異例の事態となっています。改めて、クマを引き寄せないよう警戒が必要となってきます」

（2025年10 月27日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）