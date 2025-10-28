『コナン』×『MAJOR』作者、大谷翔平の全身イラスト描き大反響「オークションにかけたら、どえらい金額」
セコムは、アンバサダーの大谷翔平とともに展開する「ホームを全力で守るプロジェクト」の第3弾として、漫画家・青山剛昌と満田拓也のコラボレーション企画「ホーム守備力テスト」をスタートさせた。
【画像】工藤新一そっくり？『コナン』×『MAJOR』作者が描いた大谷翔平イラスト
プロジェクトは、大谷が新たな家族を迎えたことをきっかけに、セコムとともに自分や家族が安心して過ごせるかけがえのない場所＝ホームを守りたいという想いから開始。「たいせつなもの」をテーマに、第1弾ではテレビCMを公開し、第2弾ではSNSキャンペーンを実施した。
第3弾は、防犯意識を高めるウェブテスト「ホーム守備力テスト」の参加者を対象に、人気漫画『名探偵コナン』の作者・青山剛昌と野球漫画『MAJOR』の作者・満田拓也による描き下ろしのイラストをプレゼントする企画。
投打にわたり挑戦を続ける大谷の姿を、両先生ならではのタッチで表現した夢のコラボレーションが実現した。これにネット上では「いくら大谷翔平を描いたとは言え、やっぱり工藤っぽさと吾郎っぽさは抜けないね！」「大谷の「いっけええええ」で事件解決かw」「青山先生の野球選手めちゃくちゃ貴重じゃない！？」「オークションにかけたら、どえらい金額で落札されそうですね...。これは凄い！」などと反応している。
＜青山剛昌コメント＞
野球マンガのプロである満田先生とのコラボで描いて欲しいと頼まれた時は「え？オレでいいの？オレ、ラブコメ殺人マンガ家だよ？」って思いましたが、こんな光栄なことは二度とないと思い魂を込めて描かせてもらいました！これからも剛球豪打でホームのチームをセコムのように守ってくださいね！！
＜満田拓也コメント＞
もはや誰もが認める地上最強の野球星人大谷選手を、青山先生とのコラボで描かせていただけるなんて漫画家冥利につきます、『MAJOR』を描いていてよかったです。本企画でより多くの方に防犯意識を高めていただけると幸いです。
【画像】工藤新一そっくり？『コナン』×『MAJOR』作者が描いた大谷翔平イラスト
プロジェクトは、大谷が新たな家族を迎えたことをきっかけに、セコムとともに自分や家族が安心して過ごせるかけがえのない場所＝ホームを守りたいという想いから開始。「たいせつなもの」をテーマに、第1弾ではテレビCMを公開し、第2弾ではSNSキャンペーンを実施した。
投打にわたり挑戦を続ける大谷の姿を、両先生ならではのタッチで表現した夢のコラボレーションが実現した。これにネット上では「いくら大谷翔平を描いたとは言え、やっぱり工藤っぽさと吾郎っぽさは抜けないね！」「大谷の「いっけええええ」で事件解決かw」「青山先生の野球選手めちゃくちゃ貴重じゃない！？」「オークションにかけたら、どえらい金額で落札されそうですね...。これは凄い！」などと反応している。
＜青山剛昌コメント＞
野球マンガのプロである満田先生とのコラボで描いて欲しいと頼まれた時は「え？オレでいいの？オレ、ラブコメ殺人マンガ家だよ？」って思いましたが、こんな光栄なことは二度とないと思い魂を込めて描かせてもらいました！これからも剛球豪打でホームのチームをセコムのように守ってくださいね！！
＜満田拓也コメント＞
もはや誰もが認める地上最強の野球星人大谷選手を、青山先生とのコラボで描かせていただけるなんて漫画家冥利につきます、『MAJOR』を描いていてよかったです。本企画でより多くの方に防犯意識を高めていただけると幸いです。