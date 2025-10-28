この食材の名前は？　生では食べられません

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

■ダイエットに

正解：こんにゃくいも

難易度：★★★★★

手間暇かかります

こんにゃくいもは、サトイモ科の多年草で、こんにゃくの原料となる植物です。地下にできる球茎（いわゆる「いも」）をすりつぶして加工することで、こんにゃくが作られます。

原産地はインドシナ半島とされ、現地ではその大きさから「象の足」と呼ばれることもあるそうです。日本には縄文時代にサトイモなどとともに伝来したとみられ、6世紀頃には仏教とともに中国から薬用として伝わったという説もありますが、はっきりした記録は残っていません。

じゃがいもやさつまいもと同じく種いもから増やしますが、成長には時間がかかり、収穫までに通常3年を要します。

春に植えた種いもから新しいいもができ、それを再び植えて育てることで、1年生、2年生、3年生と段階を踏みながら大きく育ちます。3年生になると直径30cmほどにもなり、こんにゃく作りに適したサイズになります。

旬は秋で、収穫は10月から11月にかけて行われます。

群馬県、栃木県や埼玉県など北関東地方での生産が盛んです。なかでも群馬県はこんにゃくの一大産地として知られています。地域によっては収穫体験や手作り体験が行われており、こんにゃく文化の継承にも力が入れられています。

ほかのいもとの大きな違いは、生では毒性があるため、そのままは食べられないということです。すりつぶして凝固剤と混ぜ、加熱して固めるという工程を経て、初めて食べられるようになるのです。

また、こんにゃくいもは葉に傷がつくだけでも病気になるほどデリケートな植物です。かつては「運玉（うんだま）」と呼ばれるほど、収穫が運任せだった時代もありました。

また、低温に弱く腐りやすいため、収穫後の保管にも細心の注意が必要です。新聞紙に包んで風通しのよい場所に保存し、気温が13℃以下にならないよう管理するなど、非常に手間がかかります。

野生のこんにゃくいもも存在し、東南アジアには約130種もの仲間が自生しています。ただし、これらの多くは「こんにゃくマンナン」という食物繊維を含まないため、加工しても固まらず、こんにゃく作りには適していません。

日本で食用にされるのは、品種改良された特定の種類で、現在では「はるなくろ」「あかぎおおだま」「みやままさり」といった品種が主流で、生産の98％以上を占めています。

美味しいこんにゃくいもの見分け方

こんにゃくいもは手に入らないため、ここでは美味しいこんにゃくの見分け方をご紹介します。

まず注目したいのは原材料表示です。「生芋使用」と書かれているものは、こんにゃくいもを丸ごとすりつぶして作られているもので、ほんのりとした香りとコクがあり、煮物や田楽にすると味がよく染みて絶品です。

一方、「精粉使用」とあるものは、粉末状に加工されたこんにゃくいもから作られていて、クセが少なく食べやすいですが、風味はやや控えめです。

次に、色合いと透明感にも注目しましょう。自然な灰色や黒色で、ツヤがあり、濁りのないものが良品です。袋の中の水が澄んでいることも鮮度の目安になります。

さらに、袋を軽く押してみて弾力がしっかりしているものを選ぶと、歯応えのある美味しいこんにゃくに出会えます。柔らかすぎるものは水っぽく、食感が物足りないことがあります。

こんにゃくいもの注目栄養素

注目栄養素といえば、なんといってもグルコマンナン（コンニャクマンナン）です。これは水溶性食物繊維の一種で、こんにゃくの主成分でもあります。体内ではほとんど消化されず、胃や腸で水分を吸収して膨らむことで、満腹感を得やすく、便通を促す働きがあります。

また、腸内で善玉菌のエサとなり、腸内環境の改善をサポートします。また、糖質や脂質の吸収を緩やかにする作用があるため、血糖値の急上昇を抑えたり、コレステロール値の改善にも役立つとされています。

