²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¤¬Åìµþ»öÌ³½ê¤ò¿·Àß¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î±§Ãè»º¶È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¡×
¡¡²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¡ÊESA¡Ë¤Ï28Æü¡¢¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ë¾ïÀß»öÌ³½ê¤òÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ë¿·Àß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤È¶¦¤ËÃÏµå´ÑÂ¬¤ä¿åÀ±Ãµºº¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¶¦Æ±·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Æü²¤´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬ÅªµòÅÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡ESA¤Î¥¢¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥Ï¡¼Ä¹´±¤Ï¡Ö±§Ãè¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´Ê¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê°Õ»×É½¼¨¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆüËÜ¤Î±§Ãè»º¶È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£JAXA¤Î»³Àî¹¨Íý»öÄ¹¤Ï¡ÖÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¡¢±§Ãè¤Ç¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£