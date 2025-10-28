“整形総額2000万超え”黒崎みさ、子ども部屋で遊ぶ息子2人公開「綺麗に整理されてて尊敬」「お揃いの服可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】インフルエンサーの黒崎みさが10月27日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども部屋で遊ぶ双子の姿を公開した。
【写真】整形総額2000万超え美人ママ「綺麗に整理されてる」子ども部屋ショット公開
黒崎は、お揃いのジャンパーがかかった収納や絵本ラック、おもちゃなどが並ぶ子ども部屋で遊ぶ息子たちがカメラにピースサインを向けている写真を公開。「最近おもろ男に色々話しかけられてうんとかそうとか答えると『うんじゃない！ちゃんとしゃび（べ）んないと！！』って感想の強要をされてるかわいい」と子どもの可愛らしい言動を明かした。
この投稿に、ファンからは「2人揃ってピースしてるの愛らしい」「子ども部屋綺麗に整理されてて尊敬」「お揃いの服可愛い」などと反響が寄せられている。
黒崎は、2023年の1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
