¡¡ÎÓË§ÀµÁíÌ³Áê¤Ï28Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢26ÆüÅê³«É¼¤ÎµÜ¾ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ë¸õÊä¼Ô¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÉáµÚ¤¬½ÅÍ×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼çÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡6Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÜ¾ë¸©¤ÎÂ¼°æ²Å¹ÀÃÎ»ö¤¬¡¢¸©¤È¤·¤ÆÂè»°¼ÔÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬É¬Í×¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ÄÊÌ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡´Ø¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤¬¡ÖÀ¯ÉÜ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÆÈÎ©À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤ÎÄó¸À¤òºòÇ¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£