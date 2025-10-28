飯島直子、初挑戦のワンパン料理で思わぬ展開「見た目は美味しそうだけど…」「共感できる」の声
【写真】50代女優「見た目は美味しそう」初挑戦したワンパン料理
◆飯島直子、ワンパンスパゲッティに初挑戦
飯島は「はじめてワンパンスパゲッティを作ってみました」と調理中の写真を投稿。フライパンでスパゲッティを湯がく様子や、自撮り写真などを披露したが「麺つゆ、白だし、味覇で煮込んだら舌がシビれるほど塩っぱく一日中、水分補給に襲われました」（※原文ママ）と思わぬ仕上がりになったと記し「塩分ほどほどにな」とつづっていた。
◆飯島直子の手料理に反響
この投稿に「お店の料理みたい」「見た目は美味しそうだけど塩っぽかったんだね（笑）」「塩っぽくなるの共感できる」「笑顔に元気もらえてる」「次は成功しますように」などコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】