考察心理テスト！ハロウィンパーティで起きた事件でわかる「あなたの変身願望度」

10月31日はハロウィン。今ではすっかり人気イベントとして定着しましたね。今回は、そんなハロウィンパーティで起きた殺人事件から、「あなたの変身願望度」がわかる考察テストをご紹介。さっそく犯人が誰か？考えてみてください。

「あなたの変身願望度」がわかる心理テスト

Ｑ．ハロウィンパーティで、殺人事件が起きました。犯人はどの仮装をした人だと思う？

A：ヴァンパイア

B：シンデレラ

C：おばけ

D：人気キャラクター

このテストでわかることは？

深層心理において、仮装して楽しむ「ハロウィンパーティ」は、自分でも意識していない変化することへの憧れや喜びとリンク！そのため、考察した犯人から、「あなたの変身願望度」を調べることができるのです。

A：「ヴァンパイア」を選んだ人の変身願望度…80％

生きた人間の血を吸って生きるヴァンパイア。この答えを選んだ人は、一見物静かに見えて実は、内面にはさまざまな欲望や葛藤を抱えていそう。

変身願望度は80％。普通に生活していても、時々無性に現状や自分を変えたい衝動がわき上がってくるかも。もちろん理性的なあなたは、安易にそんなことをするリスクがわかっているはず。ただ、本当に苦しいときは、ホテルに泊まったり、プチ旅行に出かけたり、非日常を楽しむと気持ちが満たされて、ラクに生きられるように。

B：「シンデレラ」を選んだ人の変身願望度…60％

女性なら誰しも一度は憧れたことがある「シンデレラ」。この答えを選んだあなたは、素直で楽しいコトが大好きなタイプです。

変身願望は60％で、平均よりも少し上のスコア。素敵な自分や人生にアップデートしたいという思いは常に頭の中にあるけれど、高望みはしません。手が届きそうな目標や夢を持って、その実現のために日々楽しく努力していそう。一緒に頑張れる仲間やパートナーを見つけるのもいいこと。切磋琢磨できて、お互いにいい変化や成長を感じられるでしょう。

C：「おばけ」を選んだ人の変身願望度…40％

ハロウィンと聞いて連想することが多い「おばけ」。この答えを選んだ人は、前向きな努力家です。自分の夢や目標を実現するため、日々コツコツ頑張っていそう。

変身願望度は40％。ステキな人や憧れの人生を送っている相手を見かければ、内心羨ましいと思うこともあるでしょう。でも、あなたの場合は、その思いを成長や飛躍のエネルギーに変えられるのは強み。妬んだり、モヤモヤしたりしている暇があったら、すぐに自分ができることを考えて実践していくのです。

D：「人気キャラクター」を選んだ人の変身願望度…20％

「人気キャラクター」は今の時代を象徴するシンボル。そんな変装をしている人が犯人だと考えたあなたは、フットワークが軽く、ノリがいいタイプと言えます。

変身願望は20％と、4タイプ中最下位。とはいえ、それは悪いことではありません。なぜなら、他の誰かに変わりたいと思わないのは、今の自分に満足しているから。現状やこれまでの人生を受け入れているあなたは、ある意味最強。背伸びや無理をせず、今まで通り頑張っていけば、輝かしい未来もきっと手に入るはず。