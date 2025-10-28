30代さん必見！垢抜け＆若見えが叶う♡ブルベさん向けプチプラアイテム＆メイク

こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。肌のくすみ・ハリやツヤの無さが気になり始める30代で大事なのが自分に似合うコスメの色選び。今回は垢抜けと若見え、両方が叶うブルベさん向けのプチプラコスメとメイク方法を紹介したいと思います♡

ベースメイク編

ブルベさんが老けて見える原因は顔のくすみ。

パープルのコントロール下地を使うと透明感が出て、垢抜けた印象になります！

オススメのパープルのコントロール下地はこちらです。

CandyDoll トーンアップUVベース ラベンダー

塗りすぎると血色感が無くなるので注意が必要です！

シミや肌トラブルを隠そうとカバー力が高いファンデーションを使ってしまうと厚塗り感が出て、老けて見えてしまいます。

ファンデーションはツヤ〜セミマットの質感のものを選び、肌トラブルが気になる部分だけコンシーラーを使うと、透明感を損なわずに自然な印象に仕上がります！

オススメのファンデーションはこちらです。

DAISY DOLL by MARY QUANTデイジードール グロウ ソフト クッション

フェイスパウダーを顔全体に塗ってマットに仕上げてしまうと老けて見えてしまうので、ブルベさんは額や鼻周りなど皮脂やメイク崩れが気になるところだけ塗るのがオススメです！

どうしても顔全体に塗りたい時はラメが入ったパウダーを使うと重たくならずに仕上がります◎

オススメのフェイスパウダーはこちらです。

Chacottチャコット フィニッシングパウダー モイスト773 クリア

アイメイク編

垢抜けと若見えが叶うアイメイクのポイントは以下の2点です！

＼弔澆里△襯蹇璽嵯･ラベンダー系のアイシャドウを使う

▲泪好ラ･アイライナーはダークブラウンやチャコールグレーなどを使い、締めすぎないように意識する

アイシャドウはややくすんだローズ・ラベンダー・モーブカラーを使うと肌に馴染みやすく、洗練された印象に仕上がります♡

オススメのアイシャドウはこちらです。

lilybyred ムードキーボード 04クールメンバーシップ

Aをまぶた全体に塗る。

◆Dを二重幅と下まぶたに塗る。

Hを黒目〜目尻に塗る。

ぁFを目尻に塗る。

ァAを上まぶたの中心･下まぶたのキワに塗る。

30代の方はしっとりとしたツヤ感のあるラメやパールを使うと◎

ブルベさんは角度によって輝きが変わる偏光パールを取り入れると目元のくすみが飛び、透明感がアップします！

また、マスカラとアイライナーはダークブラウンやチャコールなど、黒より透け感のあるカラーを使うと垢抜けた印象に仕上がります。

オススメのマスカラとアイライナーはこちらです。

D-UPパーフェクトエクステンション マスカラピュアブラウン（左）

KingdomリキッドアイライナーTPブラックブラウン（右）

ポイントメイク編

透明感命なブルベさんに取り入れていただきたいのがチークとハイライト。

ハイライトは肌なじみの良いベージュ〜ピンクベージュのものを選び、鼻筋・頬骨の少し上に少量入れると若々しいハリのある肌を演出できます。

ブルベさんは青みピンクやローズ系のチークを使うと透明感のある印象に。頬骨より少し上の位置にふんわり横広めに入れるとリフトアップして若見えが叶います！

クリームやパウダーなど異なるタイプのものを重ねて使うと自然な血色感が出るのでオススメです◎

オススメのチークとハイライトはこちらです。

CEZANNEパールグロウハイライト01 シャンパンベージュ

LUNA グローレイヤーブラーチーク 12 モーブラビット

リップメイク編

唇がカサついたり、マットリップで重く仕上げてしまうと老けて見えてしまう原因に。

30代の方はツヤ感のあるバームやティント、セミマットなテクスチャーのリップで軽やかに仕上げるのがオススメです！

ブルベさんは青みのあるピンクやローズ系のカラーを使うと血色感と透明感が両方手に入ります♡

オススメのリップはこちらです。

LUMMIR メルティングフィットシャインバーム 11PM 08 ロン

今回は30代の垢抜けと若見えが叶うブルベさん向けのプチプラアイテム＆メイク方法を紹介いたしました。どのアイテムもプチプラで揃うのでぜひお試しください♪