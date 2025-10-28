こだわりを感じる…100円なのにそこまでするかね！？使い勝手抜群のミニポーチ
商品情報
商品名：マチ付ポーチ（ミッキーマウス）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480745114
￥110（税込）とは思えない！ダイソーのディズニーグッズが本気出してます
近頃のダイソーは、キャラクターグッズが豊富に並んでいますよね！先日売り場を覗いてみると、大人も使いやすいシックなデザインのディズニーグッズを発見しました。
今回ご紹介するのは、その名も『マチ付ポーチ（ミッキーマウス）』。ミッキーの正面を向いたお顔と横顔、そしてお洒落なロゴが入ったアイテムで、お値段は￥110（税込）。キャラクターショップでは考えられないほど破格ですよね！
表地はブラック、裏地はブルーのミニポーチ。コントラストが際立って素敵ですよね。
材質はナイロンで、表面にニュアンスがある作りです。高見えする質感になっているので、￥110（税込）なのにここまでするか…と感心してしまいました。
使い勝手抜群！ダイソーの『マチ付ポーチ（ミッキーマウス）』
普段持ち歩いているポイントカードやプリペイドカードより、一回り大きいサイズ感がGOOD。意外と小物が入らなかった…なんて悲しい事故も起こりにくいです。
見た目以上に入るポーチなので、アクセサリー類やスマホの充電用ケーブルの収納、毎日持ち運ぶお薬ポーチ代わりなどにももってこいです。
細々したものを入れてもガバッと開くので中身が見やすく、すぐ見つかるのがGOOD。また、ポーチにはループが付いているので、マスコットを付けたり、カラビナと組み合わせて使っても便利ですよ♪
今回はダイソーの『マチ付ポーチ（ミッキーマウス）』をご紹介しました。
デザインも機能面も申し分ない、￥110（税込）のキャラクターグッズ。ミッキーファンはもちろん、普段使いしやすいアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。