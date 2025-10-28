【専門家の目｜太田宏介】コベントリーMF坂元達裕が1G1A

イングランド2部コベントリー・シティは現地時間10月25日、リーグ戦第12節でワトフォードと対戦し、3-1の勝利を収めた。

コベントリー・シティのMF坂元達裕は先発出場し、1ゴール1アシストの活躍でチームの勝利に大きく貢献した。元日本代表DF太田宏介氏が絶賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

圧巻の出来だった。コベントリーMF坂元は左サイドで先発すると前半3分、右サイドで仕掛けた坂元がふわりとクロスを送ると、FWブランドン・トーマス＝アサンテの頭にドンピシャリ。先制点を演出した。

さらに前半42分、こぼれ球を坂元が拾うと勢いのあるドリブルから相手DFを翻弄。持ち出しから左足を振り抜き、DFの股を抜くシュートをゴールに右隅に叩き込んだ。

コベントリーは開幕から12戦無敗、6連勝と好調のなかで「まさにチームが絶好調で攻撃も爆発してますし、彼の攻撃力が活かされてるのが好調の要因だと思います」と解説する。

坂元については「僕がマッチアップしたなかですごい嫌な選手の一人なんですよね」と触れ、「コテコテの左利きなんですけど、全てカットインするわけじゃないし、跨いで縦もいけるし、さらに縦行った後の切り返しが結構深い」と太田氏が現役時代に対戦した過去を回想した。

さらにミドルシーンについては「チャンピオンシップで大柄の選手がものすごく多い中で、彼のアジリティや得点取った時もそうですが、中央に潜り込んで細かいタッチから、ミドル。Jリーグでも決めてましたけど、年齢重ねても良さがそのまま出てるのは素晴らしいなと思うし、何よりランパード監督の下でプレーしているのが羨ましいし大きいですよね」と、かつてチェルシーで活躍したレジェンドの影響もあると言及している。

29歳と中堅になった坂元。昨季2部で躍進しそのままプレミアでもプレーしているリーズMF田中碧のようになれるのか、好調チームをサイドから牽引している。（FOOTBALL ZONE編集部）