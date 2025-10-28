クラブが公式発表

横浜F・マリノスは10月28日、スポーティングダイレクター（SD）を務める西野努氏が2025シーズンをもって契約満了となり、来季の契約を更新しないことを発表した。

クラブはリリースの中で「西野 努スポーティングダイレクターが2025シーズンをもって契約満了となり、来季の契約を更新しないこととなりました」と発表。西野氏は2019年から2024年まで浦和レッズでテクニカルダイレクターを務め、2025年から横浜FMのSDに就任した。

西野氏はリリース内で「シーズン中のため、コメントや総括はシーズン終了後にあらためてお伝えさせていただきます」とし、「ホームゲーム1試合を含め、残り3試合、まだ何も終わっていません。全力を尽くし、チームとともに最後まで戦い抜きます」と残り3試合に向けた思いをコメントした。

最後にクラブへの支援を呼びかけ、「クラブを支えてくださる皆さまの熱いご声援が、選手たちにとって大きな力となります。どうか引き続き、熱いご声援でチームへの後押しをお願いいたします」と締め括っている。

西野氏のコメント全文は以下のとおり。

「シーズン中のため、コメントや総括はシーズン終了後にあらためてお伝えさせていただきます。ホームゲーム1試合を含め、残り3試合、まだ何も終わっていません。全力を尽くし、チームとともに最後まで戦い抜きます。

クラブを支えてくださる皆さまの熱いご声援が、選手たちにとって大きな力となります。どうか引き続き、熱いご声援でチームへの後押しをお願いいたします」（FOOTBALL ZONE編集部）