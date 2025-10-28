ワールドシリーズ第3戦

2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で右越えソロを放った。大投手マックス・シャーザーを打ち砕く一発。敵地の記者もお手上げ状態だ。

メジャー通算221勝、サイ・ヤング賞3度の実績を誇るシャーザーとの対戦。内角高め、95.1マイル（約153キロ）のフォーシームを引っ張った。ボール気味だったがお構いなし。やや詰まりながらも右翼ポール際に運んだ。このポストシーズン第7号となるソロ。2-0とドジャースに追加点をもたらし、本拠地の大歓声を浴びた。

飛距離389フィート（約118.56メートル）、打球速度101.5マイル（約163.34キロ）。ブルージェイズ側の米記者たちも、X上で驚きの声を上げた。カナダのスポーツメディア「ザ・スコア」のブランドン・ワイル記者は「オオタニのなんて馬鹿みたいなホームランだ」と、ボールゾーンに投じられていたことを示す投球チャート図とともに投稿。“悪球打ち”を示す証拠に白旗をあげていた。

カナダのスポーツ専門局「スポーツネット」で番組ホストを務めるニック・アッシュバーン氏は「時に、投手がミスをしなくても、打者が良すぎる場合もあるんだ。ショウヘイ・オオタニはモンスターだ」と脱帽していた。



