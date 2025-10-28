ワールドシリーズ第3戦

2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で右越えソロを放った。飛距離389フィート（約118.56メートル）、打球速度101.5マイル（約163.34キロ）。現地で取材する米記者は「詰まったように聞こえた」と驚きの証言を残した。

メジャー通算221勝、サイ・ヤング賞3度の実績を誇るマックス・シャーザー投手を粉砕した。3回1死走者なしの場面。内角高め、95.1マイル（約153キロ）フォーシームを豪快に引っ張った。右翼への今ポストシーズン第7号ソロ。2-0とドジャースに追加点をもたらし、本拠地の大歓声を浴びた。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニはマックス・シャーザーの内角への速球に詰まったように聞こえた」と証言。「それがフェンスを越えた」と驚きをもって記した。



（THE ANSWER編集部）