お願い！ 在庫残ってて、、！【ダイソー・セリア】 見かけたら即カゴ♡「ハム太郎グッズ」

平成レトロがリバイバル中の今、懐かしのキャラクターグッズが注目を集めています。【ダイソー】と【セリア】では、平成にヒットしたアニメ「とっとこハム太郎」のキャラクターがデザインされたグッズが続々と登場していた様子。どれもプチプラ価格ながら、可愛らしく実用的なデザインで、思わず即買いしたくなるかも。売り切れてしまう前に、ぜひチェックしてみて。

ハム太郎とリボンちゃんに胸キュン！

【ダイソー・セリア】「カードミラー」\110（税込）

ハートをかたどったリボンに囲まれウインクをする、キュートなハム太郎とリボンちゃんのイラストがあしらわれたカードミラー。ピンクを基調としたデザインで、ミドル世代の乙女心をがっちりつかみそう。ミラーは薄くてコンパクトなカードタイプ。手のひらにおさまるサイズ感なので、化粧ポーチやバッグのポケットに忍ばせて、持ち歩き用のミラーにしても◎

ハート形とブルーが大人可愛い前髪クリップ

【ダイソー・セリア】「前髪クリップ」\110（税込）

つぶらな瞳で見つめるリボンちゃんが、なんとも言えず可愛らしい前髪クリップ。青と白がベースの落ち着いた色づかいで、ハート型ながら甘すぎない雰囲気が魅力です。ヘアクリップとしてはもちろん、食べかけのお菓子の袋の口を留めたり、卓上での書類整理をしたり、さまざまな使い方ができそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「15種類のキャラクターが、ブラインド状態の袋から出てくる」とのこと。

ゆらゆら揺れるタイショー君のメタルチャーム

【ダイソー・セリア】「メタルチャーム②」\110（税込）

タイショー君の全身をかたどったメタルチャーム。ベースは上品なゴールドカラーで、この価格で手に入るとは思えない仕上がり。兄貴肌のタイショー君の生き生きとした表情に、思わず笑顔になりそう。こちらもブラインド仕様なのだそうで、中身は全6種類。かわいいキャラクターとハイクオリティな作りで、いくつも集めたくなるかも。

マフラーちゃんにほっこり癒されて

【ダイソー・セリア】「ラバーキーホルダー②」\110（税込）

こちらのラバー素材のキーホルダーも、ブラインド仕様で全8種類。レポーターとも*さんは、マフラーちゃんをゲット。トレードマークになっているマフラーの色に合わせて、ピンクを基調としたシンプルなデザインです。これからの季節に、ほっこりとした癒しを運んでくれそう。キーホルダーのチェーンは、上品で高見えを狙えるゴールドカラーなので、大人世代にも◎ バッグやポーチにつけたり、小物につけて目印のようにしたり、幅広い使い方ができそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S