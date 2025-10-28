銀座コージーコーナーに、クリスマス限定デザインを使用したプチケーキアソート 「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」が登場。

ほかにも焼菓子が入った「ミッキーマウス」デザインのポーチなどのクリスマスギフトも展開されます☆

銀座コージーコーナー「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入」

価格：3,200円（税込）

詰め合わせ内容：

下段・左から・エルサ＆アナ：苺ホイップクリームとラムネ風味クリームのロールケーキ・ミッキーマウス：ホワイトチョコホイップクリームとラズベリーグラサージュのタルト・ミニーマウス：苺ホイップクリームとココアスポンジ＆スポンジのケーキ・スティッチ＆スクランプ：苺ホイップクリームをのせた、ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ上段・左から・オラフ：チーズ風味クリームのタルト・チップ＆デール：キャラメルホイップクリームとコーヒー風味スポンジのケーキ・プルート：バナナホイップクリームとミント風味ホイップクリームのタルト・リロ：オレンジホイップクリームとココアスポンジのケーキ

スケジュール：

販売期間：2025年12月1日（月）〜12月25日（木）店頭受付：予約受付中お渡し期間：2025年12月1日（月）〜12月25日（木）ネット受付（ネット予約対象店舗限定）受付期間： 2025年11月1日（土）10:00〜12月15日（月）23:59まで（ネット予約受付の上限数に達し次第、予約受付終了）お渡し期間：12月23日（火）〜12月25日（木）※ネット予約は銀座コージーコーナー公式サイト内「店舗で受け取りネット予約」で申込みください※ネット予約は一部の店舗のみの実施となります

販売店舗：全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、生ケーキ取扱店はありません

見ているだけで心躍る、ディズニーキャラクターをデザインしたクリスマス限定のプチケーキアソートが2025年も銀座コージーコーナーに登場。

「ミッキー&フレンズ」に加えて、『リロ＆スティッチ』の「スティッチ＆スクランプ」と「リロ」、『アナと雪の女王』の「エルサ＆アナ」と「オラフ」が、味わい豊かなプチケーキで表現されています。

「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入」が入っているのは、クリスマス仕様の専用ボックス。

オーナメントやスノードームの中に「ミッキー＆フレンズ」や『アナと雪の女王』『リロ＆スティッチ』かわいいアートが使用されています☆

焼菓子ギフト

販売期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

※福井県・京都府・鳥取県に焼菓子取扱店はありません

オンラインショップ販売開始日時：2025年11月4日（火）10時〜

※「＜ディズニー＞クリスマスギフト（32個入）」は、11月20日（木）10時〜

「ミッキーマウス」をもこもこしたさがら刺繍でデザインしたポーチやツリー形BOXに、焼菓子を詰め合わせたプチギフトがラインナップ。

ディズニーデザインのスイーツで笑顔あふれるクリスマスが過ごせます。

※さがら刺繍とは、糸をすくい上げながらチェーン状またはループ状に縫い上げることで、 もこもこと立体的に柄を描く刺繍技法でワッペンなどに用いられることが多い素材です

＜ディズニー＞もこもこポーチ（8個入）

価格：1,870円（税込）

もこもこしたさがら刺繍の「ミッキーマウス」がかわいいチェック柄のポーチ。

ポーチの中にお花形のフルーリマドレーヌと、クッキーがアソートされています。

※原材料の一部にはちみつを使用しているため、一歳未満の乳児には食べさせないでください

＜ディズニー＞クリスマスツリー（7個入）

価格：669円（税込）

ツリー形ボックスに、サンタクロースに扮した「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちをデザインした焼菓子ギフト。

中にはミッキーアイコン柄のクッキーが詰め合わせてあります。

＜ディズニー＞7デイズアドベント（12個入）

価格：1,728円（税込）

クリスマスまでの準備期間を楽しめる7日間の焼菓子ボックス。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、『リロ＆スティッチ』『くまのプーさん』に登場するキャラクターたちと数字の書かれた扉を開くと、マドレーヌやクッキー、焼きショコラが出てきます！

※原材料の一部にはちみつを使用しているため、一歳未満の乳児には食べさせないでください

＜ディズニー＞クリスマスギフト（32個入）

価格：3,240円（税込）

内容：マドレーヌ（バター、ショコラ、いちご、アールグレイ）各2個、ミッキーアイコン柄クッキー 3種12個、クッキー大（バニラ、いちご）各3個、焼ショコラ（いちごショート、ミルクアーモンド）各3個

クリスマスシーズンに雪遊びを楽しむ「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をデザインしたボックスに、多彩な焼菓子をアソート。

しっとりふんわり焼き上げたマドレーヌに、チョコをそのまま焼き上げたような独特な食感の焼きショコラ、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインをプリントしたクッキーなどバラエティ豊かな内容になっています。

ギフトはもちろん、多くの人が集まる機会にもオススメです。

※原材料の一部にはちみつを使用しているため、一歳未満の乳児には食べさせないでください

笑顔あふれるクリスマスが過ごせる、テーブルを華やかに彩るケーキや焼き菓子たち。

銀座コージーコーナーにて2025年11月1日より順次販売が開始される「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入」、焼菓子ギフトの紹介でした☆

