¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÈþ½÷¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢ËãÌôÎ®ÄÌ¤È»ñ¶âÀö¾ôÍÆµ¿¤ÇÄ¨Ìò25Ç¯¤Î´íµ¡
ËãÌôÌ©ÇäÁÈ¿¥¤Î¼óÎÎ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¼«¿È¤Ø¤ÎÍÆµ¿¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈÝÇ§¤·¤¿¡£
26Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌó38Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥µ¥¤¥É¡ÊMelissa Said¡¢23¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¢½£¤ª¤è¤Ó¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í°ìÂÓ¤ÇËãÌôÎ®ÄÌ¤ª¤è¤Ó»ñ¶âÀö¾ô¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¼«¿È¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃ¯¤â¡¢ÂçËã¤òµÛ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂçËã¤òµÛ¤Ã¤¿»ö¼Â¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì©¤«¤ËËãÌô¤ò±¿ÈÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï2024Ç¯¡¢¥µ¥¤¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤¬¶õ¹ÁÆâ¤ÇËãÌô¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Èà½÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢º£·î22Æü¡¢¥µ¥¤¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤È´ØÏ¢¤Î¤¢¤ëÉÔÆ°»º5¥«½ê¤òµÞ½±¤·¡¢¤½¤³¤ÇÊ£¿ô¤ÎÉÔ¿³¤Ê¶âÍ»¼è°ú¤Î¾Úµò¤òÈ¯¸«¤·¤ÆÅÅ»Òµ¡´ï¤ò²¡¼ý¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·×2¥¥íÊ¬¤ÎÂçËã¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¤«¤ê¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤â²ó¼ý¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃÎ¿Í¤Î²È¤Ë¿È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤ÎSNS¤ËÂçËã´ØÏ¢¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅê¹Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¶¦ÈÈ¤ÎÃËÀ4¿Í¤â¹´¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆËãÌô¤Î»ÈÍÑ¤ò´«¤á¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¤ÏËãÌô¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËãÌô¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù»¡¤ÎÌÜ¤òÆ¨¤ì¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ë¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë³°Ì³¾Ê¤ÎËãÌôÌ©ÇäËÉ»ßÃ´Åö¡¢¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¶ÉÄ¹¤Ï¡Öº£²ó¤ÎºîÀï¤Ç¥µ¥¤¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤ò´Þ¤àÊ£¿ôÌ¾¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÀï¤ÎÌÜÅª¤ÏËãÌôÌ©Çä¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼çÍ×¤ÊÉ¸Åª¤ÏËãÌôÈÈºá¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤ÏËãÌô»ÈÍÑ¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËãÌô¤òÈÎÇä¡¦Î®ÄÌ¤µ¤»¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½Ð¿È¤Î°ìÉô¤Î¿ÍÊª¤ËËãÌô¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥µ¥¤¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½ºß¡¢¹´Â«¾õÂÖ¤ÇºÛÈ½¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÄ¹¤ÇÄ¨Ìò25Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£