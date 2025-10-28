さすが100均バイヤーおすすめ品♡全部コレに取り替えたい！細かいところまで気が利く容器

今回はダイソーバイヤーがおすすめするキッチングッズをご紹介！見た目はシンプルなアイテムですが、おすすめするからには秘密があるはず…と、購入して実際に使ってみることに。使ってみると細かいところまで気が利く容器で、家にあるもの全部コレに買い替えたくなるほど。ぜひチェックしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：クレルパック（2個、グレー）

価格：￥110（税込）

容量（約）：400mL

サイズ（約）：17.8cm×9.8cm×5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480321196

100円で2個セット！ダイソーで見つけた優秀『クレルパック』

ダイソーのキッチングッズ売り場で気になるアイテムを発見！その名も『クレルパック（2個、グレー）』です。ダイソーバイヤーおすすめ品として店内にポップが掲示されていたため、購入してきました。

お値段は110円（税込）。

なんと容量400mLで2個セットとコスパ◎なんです！フタは洗いやすいパッキンなしのタイプで、冷凍もできるので作り置きや冷凍ストックにおすすめです。

フタをしたまま加熱可能！冷凍ストックやお弁当箱におすすめなアイテム

パッキンがないので、汁気が少ないメニューに限られますがお弁当箱にもピッタリ！

なによりもうれしいのがフタをしたまま電子レンジで加熱できるので、会社での温めなおしにもぴったりです！

この手の商品はフタは電子レンジに対応していないものが多いので、ラップを用意する必要がなく、そのまま温められるのは助かりますね。

フタは開けやすいように、凹凸のあるデザイン。とにかく使いやすさにこだわられた優秀アイテムです。

使わないときはコンパクトになってくれるだけでなく、使用時にはこのようにスタッキングも可能。

家にあるアイテムを全部『クレルパック（2個、グレー）』に変えたくなるような商品でした。

今回はダイソーで購入した『クレルパック（2個、グレー）』をご紹介しました。売り場にはサイズ違いや色違いも並んでいたので、ぜひ用途に合ったものを選んでみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。