これならポーチが汚れないよ！キャップが欲しい…ってずっと悩んでた100均メイクブラシ

人気のシリコーンブラシ。ネイルアートやポイントメイクに使えて便利ですよね。出先でも使いたいですが、そのままポーチに入れると汚れの原因に…なにかいいものないかな〜とキャンドゥを訪れると、理想的なアイテムを発見しました♡嬉しいキャップ付きで、お値段はなんと￥110（税込）。これは売り切れ必至ですよ！

商品情報

商品名：キャップ付シリコーンブラシ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4968988079097

これならポーチが汚れない！持ち運びやすいぷにぷにブラシをGET♡

海外通販サイトから人気に火がつき、近頃は100均でも見かけるようになったシリコーンブラシ。ネイルやメイクに使えてとっても便利ですが、そのままポーチに入れると汚れてしまう…なにかいいものないかな〜とキャンドゥを訪れると、理想的なアイテムを発見しました！

今回GETしてきたのは、その名も『キャップ付シリコーンブラシ』。ネイルグッズ売り場に並んでいました。持ち運びやすいキャップ付きで、お値段は￥110（税込）。これは買うしかないですよね。

先端がシリコーンになっているのがこの商品の魅力。ぷにぷにとした触り心地が気持ちいいです♪

手に馴染むコンパクトなサイズ感がGOOD。早速使っていきます♪

これ1本で色々使える！キャンドゥの『キャップ付シリコーンブラシ』

まずはネイルのラメを乗せるのに使ってみました。不器用な筆者でも、グラデーションブラシ風にアレンジできて大満足◎他にもミラーネイルなどで活躍してくれるようで、セルフネイルの幅が広がります。

ネイルアート後はリムーバーを染み込ませたペーパーやコットンなどで拭き取ればOK。お手入れも楽ちんです。

メイクにも使えるとのことで、チークを試し塗り。指で塗った上部に比べて、シリコーンブラシで塗った下部はふわっとした色づき。ムラにもなりにくく、自然なチークが演出できます。

使い終わったらウェットティッシュなどで拭けば、キレイに落ちるので衛生的。様々なポイントメイクに使えるので、メイクブラシのチクチク感が苦手な方にもおすすめですよ。

今回はキャンドゥの『キャップ付シリコーンブラシ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。