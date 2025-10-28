佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。



「28日朝の気温」

午前6時ごろの福岡市の気温は14.8℃、添田町では7.4℃、八女市では9.7℃、各地で今シーズン一番の寒さになりました。筑後地方には今季初めて「霜注意報」が発表されています。農作物の管理にご注意ください。



「気温の予想」

日中も、あまり気温が上がりません。最高気温は福岡市で18℃、北九州市で17℃など、20℃に届かないところがほとんどでしょう。北風が強めに吹くので、一層ひんやりと感じられそうです。



「時間ごとの気温変化」

日中の最高気温は27日の最低気温とほとんど変わりません。また、夜は朝よりも気温が下がる見込みです。服装選びにご注意ください。



「天気の予想」

午前中は雲が広がりやすいものの、天気の大きな崩れはないでしょう。午後には雲がとれて日差しがたっぷり届きそうです。



「なのか間予報」

水曜日、木曜日は日中の寒さは和らぐ一方、朝の冷え込みは強まります。一日の中の気温変化が大きくなりそうです。金曜日は広い範囲で雨で、雨足が強まることもあるでしょう。週末の3連休のお出かけは日曜日と月曜日がおすすめです。