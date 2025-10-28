２７日、２０２５金融街フォーラム年次総会の開幕式。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）

　【新華社北京10月28日】中国北京市で27日、「イノベーション、変革、再構築の下での世界の金融発展」をテーマとする2025金融街フォーラム年次総会が開幕した。

