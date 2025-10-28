ホテルニューオータニ 東京で毎年人気のいちごスイーツビュッフェが今年も開催。新スーパーあまおうショートケーキ、タルトなど
ホテルニューオータニ（東京）のティー&カクテル「ガーデンラウンジ」では、毎年大人気の「スーパースイーツビュッフェ2026 〜いちご＆あまおうスイーツ〜」を開催。「スーパーシリーズ」からは、博多あまおうを使ったショートケーキと厳選したメロンを使ったショートケーキの2種が登場。そのほか、旬のいちごやあまおうをたっぷりと味わえるスイーツが多彩に揃う。
期間は、2025年12月1日（月）から2026年3月31日（火）まで。
来る冬のスイーツビュッフェは、最も人気が高い「いちご」が主役！
「ガーデンラウンジ」で開催されるスイーツビュッフェの中でも圧倒的人気を誇るのが「いちご」。本スイーツビュッフェでは、時期ごとに旬のいちごが使用され、さらに"いちごの王様"博多あまおうが旬を迎える頃には、あまおうスイーツがずらりと揃う。
シグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」の"究極"のショートケーキは必食
数あるいちごスイーツの中でも、ホテルニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」から用意される2種のスイーツは必見。
パティシエがスイーツとの相性がよい品質であると見定めたときから仕入れる"いちごの王様"博多あまおうを使った「新スーパーあまおうショートケーキ」。博多あまおうの魅力を存分に味わえるよう、スポンジには長崎県産「太陽卵」、九州大牟田産の生クリームを使用しており、シンプルながらも"究極"のショートケーキとなっている。さらに、糖度14度以上のマスクメロンを使用した「スーパーメロンショートケーキ」も用意されるのでお楽しみに。
ホテルニューオータニが誇るこのふたつの特別なショートケーキを、好きなだけほおばってみて。
いちごの魅力に浸る珠玉のスイーツはまだまだ登場
そのほか、ふんわりしたロール生地であまおう・生クリーム・ 黒蜜あんこを包んだ「あまおうロール」や、サクサクのタルト生地に博多あまおうをトッピングした「あまおうタルト」、博多あまおうの果汁をたっぷり使用した「あまおうゼリー」など、多彩ないちごスイーツは目移りするほどラインナップする。
※あまおうスイーツは入荷次第の提供となります
※食材の入荷状況によりメニュー内容が変更となる場合がございます
和・洋・中のバラエティ豊かな塩系グルメも見逃せない
また、スイーツだけでなく、ホテルシェフこだわりの塩系料理も一緒に楽しめる。
サンドイッチは全16種。ホテル伝統のローストビーフを挟んだ「ローストビーフ&レタスサンド」や、国産の厳選したポークロースにとんかつソースを絡め、千切りキャベツと一緒にトーストにサンドした「ポークカツサンド」、ニューオータニ特製の出し巻きに浜名湖産の海苔とみたらしだれを使用した「出し巻きサンド」などを用意。
ほか、環境配慮や健康意識の高まりに合わせ開発された「新東京大豆ミートバーガー」や、スパイシーシーフードドリアやホテル伝統の濃厚なデミグラスソースが特徴のビーフシチューなど、食べ応え抜群なホットミールも充実。
約1万坪の広大な日本庭園を望む「ガーデンラウンジ」で、まさに"いちご"尽くしの夢の時間を過ごしてみては。
◆ビュッフェの会場は？
広大な日本庭園を望むティーラウンジ「ガーデンラウンジ」
ビュッフェの舞台となるのは、400年余りの歴史を有し、江戸城外堀に囲まれた約1万坪の広大な日本庭園を望むティーラウンジ「ガーデンラウンジ」。全面ガラス張りのフルハイトウインドウから臨む美しい景色を眺めながら、今だけの特別なメニューを味わってみてはいかが。
