【WWE】SMACK DOWN（10月24日・日本時間25日／アリゾナ・テンピ）

【映像】一体なぜ？ ムキムキ女子、助けた相手を“また襲う”問題行動

人気女子レスラーがライバルに対して不可解行動。助けた相手を“再び襲う”前代未聞の光景に視聴者も困惑している。

日本時間25日に放送されたWWE「SMACK DOWN」で、絶対王者ティファニー・ストラットンが災難に見舞われた。まずキアナ・ジェームスとの対戦で順当に勝利すると、その結果を不服としたキアナのパートナー、日本人女子スーパースターのジュリアが背後からティファニーを襲う。

理不尽な襲撃からティファニーを救ったのはジェイド・カーギルだった。仕上がりまくりの肉体でジュリアたちを追い払うと、ライバルとも言えるティファニーに手を差し伸べ、握手して円満に解決。そのはずだった。

ジェイドはリングに放置されたベルトを拾い上げた後、突如ティファニーを襲う暴挙に出る。困惑する周囲をよそに、ジェイドはティファニーをリングの外まで追いやり執拗に攻撃。セキュリティの制止でも止まらず、最後は鉄階段にぶん投げたところでようやく止まった。

ジェイドは今年に入ってティファニーのベルトに複数回挑戦するもいずれも敗北。9月に行われた試合では眉間に傷を受け出血してしまうハプニングがあるなど、フラストレーションが溜まっていたことは間違いない。それでも、あまりに執拗な襲撃の光景に視聴者は「まじで何やってんの」「相変わらずセキュリティがザル」「なんでそんなことするの」「膝が痛めつけられてる」などと困惑のコメントを残していた。

問題のシーンはWWE公式X（旧ツイッター）でも取り上げられ、「ジェイド、あなたは何をやっているんだ？」というキャプションが添えられており、ファンの気持ちを代弁するものとなっている。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）

