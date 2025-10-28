「東京ドイツ村ウインターイルミネーション2025-2026」。美術館にいるみたいなアートなイルミ＆クリスマスマーケットも
◆「東京ドイツ村ウインターイルミネーション2025-2026」。美術館にいるみたいなアートなイルミ＆クリスマスマーケットも
千葉・袖ケ浦に位置する“花と緑のテーマパーク”東京ドイツ村では、2025年11月1日（土）から2026年4月5日（日）まで、「東京ドイツ村ウインターイルミネーション2025-2026」を開催する。20年目を迎える人気の冬イベントで、今年は「イルミネーション×アート」がテーマに。モナリザをはじめとした有名絵画の地上絵も登場して、まるで美術館にいるかのよう。さらに、限定メニューなどが楽しめるクリスマスマーケットも！
今年で20年目！東京ドイツ村の冬恒例イルミネーション
今年で20年目の開催となる、東京ドイツ村のウィンターイルミネーション。今シーズンの「キラキラ光のあ〜とぴあ -Splash SMILE -」では、「イルミネーション×アート」をテーマに、まるで美術館を訪れているかのような体験がかなう。エリアごとに光のアートを鑑賞できるのはもちろん、来場者が光の中に入り込む…という、特別なひとときも体験できる。
イルミネーションの見どころのひとつである地上絵。モナリザ、ムンクの叫びといった有名絵画をポップに構成し、芸術をもっと身近に感じられるものとなっているそう。笑顔と愛にあふれるイメージ演出で、ワクワク気分がいっきに高めて。
地上絵（イメージ）
モナリザがポップなアートイルミネーションに変身!?
イルミネーションの中で、特に注目したいのが「モナリザの休日〜Art is Freedom〜」。
フィクションと名画が融合し、「アートって楽しい！」を伝えてくれる、カラフルでポップなイルミネーションに。見ているだけで、テンションが上がりそう！
観覧車に乗って海中散策？サンゴ礁の楽園×3Dイルミ
東京ドイツ村ならではの景色が、観覧車からでしか見ることのできない「3Dイルミネーション」。
海をイメージしたランタンを活かし、それにマッチするよう「サンゴ礁の楽園」をテーマにしたデザインを施しているのだとか。
カクレクマノミや、ナンヨウハギ、ウミガメなど、立体感のあるイルミネーションを観覧車の中からゆったり楽しんで。
冬の夜空を華やかに。500機が宙を舞うドローンショー
11月29日（土）から12月31日（水）にかけて、ドローンショーの実施も。500機のドローンショーが冬の夜空をきらめかせ、幻想的なひとときを堪能できる。
■ドローンショー×イルミネーション
打ち上げ会場：バラ園
観覧場所：マルクトプラッツから芝生広場にかけて
開催期間：2025/11/29（土）〜12/31（水）の毎日
開催時間：2025/11/29（土）?12/27（土）19:00?、12/28（日）?12/30（火）17:30?、12/31（水）19:00?
限定メニューも楽しみ。毎年恒例クリスマスマーケット
東京ドイツ村のウィンターシーズンといえば、クリスマスマーケットも欠かせない！ 今年は、11月8日（土）から2026年1月12日（月）まで開催され、限定のホットメニュー、期間限定ショップなどが登場する。メルヘンティックな景色の中で、おいしいフードを味わったり、ショッピングをしたり、マーケットを満喫してみて。
開催初日の11月8日（土）17時からは、点灯式とクリスマスソングを中心としたライブも。
■東京ドイツ村クリスマスマーケット
開催場所：マルクトプラッツ
開催期間：2025/11/8（土）〜2026/1/12（月）
営業時間：平日15:00〜19:00、土日祝・冬休み（12/21〜1/5）11:00〜19:00
※営業時間は変動する可能性があります
※入園料は別途かかります
千葉・袖ケ浦に位置する“花と緑のテーマパーク”東京ドイツ村では、2025年11月1日（土）から2026年4月5日（日）まで、「東京ドイツ村ウインターイルミネーション2025-2026」を開催する。20年目を迎える人気の冬イベントで、今年は「イルミネーション×アート」がテーマに。モナリザをはじめとした有名絵画の地上絵も登場して、まるで美術館にいるかのよう。さらに、限定メニューなどが楽しめるクリスマスマーケットも！
今年で20年目の開催となる、東京ドイツ村のウィンターイルミネーション。今シーズンの「キラキラ光のあ〜とぴあ -Splash SMILE -」では、「イルミネーション×アート」をテーマに、まるで美術館を訪れているかのような体験がかなう。エリアごとに光のアートを鑑賞できるのはもちろん、来場者が光の中に入り込む…という、特別なひとときも体験できる。
イルミネーションの見どころのひとつである地上絵。モナリザ、ムンクの叫びといった有名絵画をポップに構成し、芸術をもっと身近に感じられるものとなっているそう。笑顔と愛にあふれるイメージ演出で、ワクワク気分がいっきに高めて。
地上絵（イメージ）
モナリザがポップなアートイルミネーションに変身!?
イルミネーションの中で、特に注目したいのが「モナリザの休日〜Art is Freedom〜」。
フィクションと名画が融合し、「アートって楽しい！」を伝えてくれる、カラフルでポップなイルミネーションに。見ているだけで、テンションが上がりそう！
観覧車に乗って海中散策？サンゴ礁の楽園×3Dイルミ
東京ドイツ村ならではの景色が、観覧車からでしか見ることのできない「3Dイルミネーション」。
海をイメージしたランタンを活かし、それにマッチするよう「サンゴ礁の楽園」をテーマにしたデザインを施しているのだとか。
カクレクマノミや、ナンヨウハギ、ウミガメなど、立体感のあるイルミネーションを観覧車の中からゆったり楽しんで。
冬の夜空を華やかに。500機が宙を舞うドローンショー
11月29日（土）から12月31日（水）にかけて、ドローンショーの実施も。500機のドローンショーが冬の夜空をきらめかせ、幻想的なひとときを堪能できる。
■ドローンショー×イルミネーション
打ち上げ会場：バラ園
観覧場所：マルクトプラッツから芝生広場にかけて
開催期間：2025/11/29（土）〜12/31（水）の毎日
開催時間：2025/11/29（土）?12/27（土）19:00?、12/28（日）?12/30（火）17:30?、12/31（水）19:00?
限定メニューも楽しみ。毎年恒例クリスマスマーケット
東京ドイツ村のウィンターシーズンといえば、クリスマスマーケットも欠かせない！ 今年は、11月8日（土）から2026年1月12日（月）まで開催され、限定のホットメニュー、期間限定ショップなどが登場する。メルヘンティックな景色の中で、おいしいフードを味わったり、ショッピングをしたり、マーケットを満喫してみて。
開催初日の11月8日（土）17時からは、点灯式とクリスマスソングを中心としたライブも。
■東京ドイツ村クリスマスマーケット
開催場所：マルクトプラッツ
開催期間：2025/11/8（土）〜2026/1/12（月）
営業時間：平日15:00〜19:00、土日祝・冬休み（12/21〜1/5）11:00〜19:00
※営業時間は変動する可能性があります
※入園料は別途かかります