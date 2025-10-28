「ドジャースは彼を迎えられてとても喜んでいる」大谷翔平、PS7号アーチ！松井秀喜に並ぶ日本人PS通算10号に到達
大谷がポストシーズン7号本塁打を放った(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間10月27日、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。1−0で迎えた3回一死の第2打席で右越えにポストシーズン7号本塁打を放った。
【動画】圧巻のシャーザー撃ち！大谷の豪快なホームランシーン
大谷はポストシーズンでは2年間で通算10本塁打となり、松井秀喜氏（ヤンキース）の持つ日本人ポストシーズン最多本塁打記録に並んだ。ワールドシリーズ第1戦以来2試合ぶりで、打球速度101.5マイル（約163.3キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、打球角度32度の一発となった。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「ブルージェイズのファンは彼を必要としないかもしれないが、ドジャースは彼を迎えられてとても喜んでいる」と綴った。
初回の第1打席はマックス・シャーザーから右翼線へのエンタイトル二塁打で出塁したが、後続が打ち取られ無得点に終わった。
ドジャースの先発はタイラー・グラスノーで、初回はブルージェイズの上位打線を三者凡退に抑えた。2回は一死一、三塁のピンチを背負ったが、アディソン・バーガーを高めのフォーシームで空振り三振、アーニー・クレメントを中直に打ち取り、無失点で終えた。
その直後にテオスカー・ヘルナンデスが左越えに先制をソロを放ち、ワールドシリーズ初安打が豪快な一発となった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。