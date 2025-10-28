Ž¢¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤ÊÌäÂê¤ÀŽ£¤ÈÎÁÍýÅ¹¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤ë¡ÄÃíÊ¸¤Î»ÅÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤30¡Á40Âå¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë"Í³¡¹¤·¤»öÂÖ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂçÌÚ½ßÉ×¡Ø50ºÐ¤«¤é¤ÎÈþ¿©ÆþÌç¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö´·¤ì¤Æ¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÃíÊ¸¤Î¼ê½ç¡Ä¥¢¥é¥«¥ë¥È¤ÎÂçÌäÂê
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÎÁÍýÌ¾¤òÄ¯¤á¡¢ºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ë»þ´Ö¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¤â¤¦Ä¹¤¤´Ö¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¹âµé¤ÊÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÈºÂ¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤ËÎÁÍý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ï³Ú¤Ê¤Î¤Ç°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥°¥ë¥á¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿À¤Âå¤¬¹âÎð²½¤·¤¿ºÇ¶á¡¢È¿È¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¤Þ¤«¤»¤À¤±¤À¤ÈÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¥¢¥é¥«¥ë¥È¤¬Éü¸¢¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬¡£30Âå¡¢40Âå¤È¤¤¤Ã¤¿º£¤Î¼çÎ®ÁØ¤Ï¤ª¤Þ¤«¤»¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤¦Íê¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë¥¢¥é¥«¥ë¥È¼çÂÎ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¤Î¾ïÏ¢¤¬Íè¤ÆÎÁÍý¤ò¾å¼ê¤ËÍê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î²¼¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤È¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µï¼ò²°¤Ê¤éÁª¤Ù¤ë¤±¤É¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢Ãæ²Ú¤À¤ÈÉÔ°Â¤«¤â¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¥³¥Ä¤µ¤¨³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼Áª¤Ó¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤«¤é¤â¡¢¤¢¤Î¿Í´·¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÃÎÅªËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤Þ¤º¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÐíâ×¤¹¤ë
ËÜ³ÊÅª¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼Áª¤Ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º°û¤ßÊª¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÍê¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖË¢¤Î¥°¥é¥¹¤ò¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤Ç¡×¤È¸À¤¦¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥åÃÏÊý¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤·¤«Ì¾¾è¤ì¤Ê¤¤¡¢¸¶»ºÃÏ¸Æ¾Î¤Î°û¤ßÊª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤æ¤¨¡¢Èæ³ÓÅª¹â²Á¤Ç¤¹¡£¿©Á°¼ò¤ÎÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï°ß¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ç¤â¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë°û¤ßÊª¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÅ¹Â¦¤â°Â¿´¤·¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼Áª¤Ó¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼Áª¤Ó¡¢4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤µ¤¢¡¢¥á¥Ë¥å¡¼Áª¤Ó¤Ç¤¹¡£ÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤Î4¤Ä¡£
¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ò·è¤á¤ë
£°ã¤¦¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë
¤°ã¤¦Ä´ÍýË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë
´ÊÃ±¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¤«¤é¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤êÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎÁÍý¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¼çÌò¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çÌò¤µ¤¨·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¼¡¤Ï¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È·è¤á¤Ç¤¹¡£¸«¹ç¤Ã¤¿½à¼çÌò¤äÏÆÌò¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿Í¤Ë¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎÌÜ°Â¤òÊ¹¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°ì»®¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²¿»®¤¯¤é¤¤¤¬Å¬Åö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡£¤³¤ÎºÝ¡Ö»ä¤Ï¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤âÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖËÜÆü¤ÎÁ¯µû¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢É¬¤º¡Ö¤É¤ó¤Êµû¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡©¡¡¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÀÎ¡¢Çò¶â¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç¿Í¤¬½¸¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤«¤é3ÈÖÌÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬°ìÈÖ½Ð¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¤½¤³¤ËÍê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤ÎÁÍý¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿©ºà¡ÖÆù¡¦µû¡¦ÌîºÚ¡×¡ßÄ´ÍýË¡¡Ö¾Æ¡¦¼Ñ¡¦ßÖ¡¦¾ø¡×
£¤È¤¤Ï½à¼çÌò¤äÏÆÌò¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÁª¤ÓÊý¤Ç¤¹¡£¿©ºà¤Ã¤Æ¶ËÃ¼¤Ë¤¤¤¨¤ÐÆù¤Èµû¤ÈÌîºÚ¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä´ÍýÊýË¡¤â¾Æ¤¯¡¢¼Ñ¤ë¡¢ßÖ¤á¤ë¡¢¾ø¤¹¡¢¤Î4¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òÁÇºà¤äÌ£¤¬Èï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÃæ²Ú¤Ç¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¡¼¥¹¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏßÖ¤á¤â¤Î¤ÇÆÚÆù¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢Â¾¤ÎÎÁÍý¤Ïµí¡¢·Ü¡¢µû²ð¤Î¤É¤ì¤«¤ÈÌîºÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´ÍýË¡¤ÏßÖ¤á¤ë°Ê³°¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¾ø¤·¤¿¤è¤À¤ì·Ü¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿É¤¤¤«¤éÌîºÚ¤Ï»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£
¤³¤Î´ðËÜ¤µ¤¨²¡¤µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Ãæ²Ú¤Î¤è¤¦¤ÊËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæ²Ú¤Ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¥á¥¤¥ó¤òÍê¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ°ºÚ¤À¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¤Ê¤é¡¢¥½¡¼¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¥ª¥¤¥ë·Ï¡¢¥È¥Þ¥È·Ï¡¢¥ß¡¼¥È·Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à·Ï¤Ê¤É·ÏÅý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Áª¤ÖÌÜ°Â¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á°ºÚ¤¬¥È¥Þ¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥«¥Ý¥Ê¡¼¥¿¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¥ª¥¤¥ë·Ï¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£¥½¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÍ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¥¿¤ËÂØ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤ªÅ¹¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£°ì»®¤°¤é¤¤¤ÏËÁ¸±¤·¤Æ¤ß¤ë
²¿»®¤«Íê¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ì»®¤¯¤é¤¤ËÁ¸±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿©ºà¤äÄ´ÍýË¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï·Ð¸³ÃÍ¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¤è¤¯ÎÁÍý¿Í¤¬Ã²¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¥á¥¤¥ó¤ÎÆù¤Ï¤Ê¤ó¤È7¡¢8³ä¤Î¿Í¤¬µíÆù¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é´º¤¨¤ÆÆÚ¤ä·Ü¡¢¥¸¥Ó¥¨¤Ê¤É¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡Öµí¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡£
¤³¤ì¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥¸¥Ó¥¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼Â¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥Õ¤ÎÏÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êá³Í¸å¤Î½èÍý¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£Ãö¤ä¼¯¡¢·§¡¢³û¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ì¡¼¥È¥ê¥¢¤ä¥È¥É¤âÃíÌÜ¤Î¥¸¥Ó¥¨¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½é¤á¤Æ¤ÎË¬Ìä¤Ê¤é¡¢´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍê¤ó¤Ç¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ò¿¤Ê¤é¥³¥Ï¥À¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ê¤é¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤æ¤¨¤Ë¤À¤Þ¤·¤Î¤¤«¤Ê¤¤»Å¹þ¤ß¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤È¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ì£¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÅÚÂæ¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤ò½Å¤Í¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤¿¤À¡¢¤ªÅ¹¤ÎÄ´ºº¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍê¤á¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¼òÁª¤Ó¡¢ÃÍÃÊ³ÎÇ§¤ÏÃÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤ª¼ò¤ÎÁª¤ÓÊý¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¢¥é¥«¥ë¥È¤È¤Ê¤ë¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏÌµ¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´·¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÎÁÍý¤Ë¹ç¤¦¥ï¥¤¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤´¼«¿È¤Î¹¥¤¤ÊÉÊ¼ï¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃÍÃÊ¤Ç¡×¤ÈÀè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¤è¡£
¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤è¤¯4¡Á5¼ïÎà¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤É¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤È½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÀ¤Æ¤·¤ÆÃÍÃÊ¤ÏÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤Î®¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤¤Á¤ó¤È¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ª¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£·è¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¿©¸å¼ò¤â¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾Ã²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È³Ú¤·¤µ¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¹â¤Î¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¿©¸å¤Ë¥°¥é¥Ã¥Ñ¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÅ¹¤Ï¤è¤¤Å¹¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¸Î§¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¤ªÅ¹¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿©¸å¼ò¤Ç¤Ï¡¢Çò¶â¹âÎØ¤Î¡Ö¥í¥Ã¥Ä¥©¥·¥Á¥ê¥¢¡×¤ÎÄÌ¾Î¡Ö°¤Éô½Á¡×¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¤ÏÂçÊÑÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¥½¥à¥ê¥¨¤Î°¤ÉôÅØ¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼«²ÈÀ½¤Î²Ì¼Â¼ò¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤Î²Ì¼Â¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤ò¥¦¥©¥Ã¥«¤ä¥¸¥ó¤ËÄÒ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢4¼ï¤Ç1000±ß¡£°û¤à¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÍÃÊ¤Ê¤ó¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿©¸å¼ò¤Î²¦Æ»¡£¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
ÂçÌÚ ½ßÉ×¡Ê¤ª¤ª¤¡¦¤¢¤Ä¤ª¡Ë
¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÙÊÔ½¸Ä¹
1965Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ô¤¢¤ËÆþ¼Ò¡£¤Ô¤¢ÊÔ½¸Éô»þÂå¡¢3Ç¯¤«¤±¤ÆÅÄÃæ¹¯É×»á¤Ë°ÍÍê¤òÂ³¤±¡Ø¤¤¤Þ¤É¤¿¿¤ÃÅö¤ÊÎÁÍýÅ¹¡Ù¤ò´©¹Ô¡£2001Ç¯¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤òÁÏ´©¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£ÊÔ½¸Ã´ÅöºîÉÊ¤Ë¡Ø¿ïÉ®¡¡°ì¿©Æþº²¡Ù¡Ê¾®»³·°Æ²¡Ë¡¢¡Ø¿·»þÂå¤Î¹¾¸ÍÁ°ò¿¤¬¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÁáÀî¸÷¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¤È¤ó¤«¤Ä²ñµÄ¡Ù¡Ê»³ËÜ±×Çî¡¢¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¡¢²ÏÅÄ¹ä¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç¡ÖÂçÌÚ½ßÉ×¤Î¿·Å¹¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òÏ¢ºÜ¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸¼çºÅ¤Î¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥È¡ÖTERIYAKI¡×¤Ç¤Ï¥Æ¥ê¥ä¥¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£¡ÖÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ in Japan¡×¤ÎÆÃÊÌÁª¹Í°Ñ°÷¡¢¡ÖÆüËÜ¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¶¨²ñ¡×Íý»ö¡£
----------
¡Ê¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÙÊÔ½¸Ä¹ ÂçÌÚ ½ßÉ×¡Ë