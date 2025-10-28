「だってW杯だよ」「唯一欠けていた」38歳メッシ、北中米大会参戦へ条件付きで強い意欲！バルセロナを離れて数年…「今も恋しい」
インテル・マイアミに所属するリオネル・メッシが、米国『NBC』の番組内でインタビューに対応。ワールドカップ（W杯）への熱い想いを語った。
現在38歳のメッシは、2022年のカタールW杯でアルゼンチンを優勝に導き、悲願を成就させた。来夏に迫る北中米W杯での連覇に期待が高まるなか、「ワールドカップ出場は特別だ。ぜひそうしたい」と参戦への意欲を示した。
「出場できれば、体調を整え、代表チームを支える重要な存在でありたい。来年インテルでプレシーズンを開始した時点で、日々の状態を評価し、本当に100％の状態で貢献できるかを見極め、その上で決断するつもりだ。もちろんワールドカップだから非常に意欲的ではある。前回のワールドカップで優勝し、タイトル防衛に挑めるなんて素晴らしい」
W杯制覇は「僕の人生の夢だった」と表現した。
「プロとして唯一欠けていたタイトルだったのも事実だ。個人レベルでは、またバルセロナでのチームレベルでも幸運にも全てを達成できていたからね。これは全ての選手の夢だと思う。選手に夢を尋ねれば、『世界チャンピオンになることだ』と答えるだろう」
アルゼンチンの英雄は長らくバルセロナで活躍。数々の歴史を打ち立てた後、パリ・サンジェルマンを挟み、2023年からMLSでプレーしている。マイアミでの生活は満ち足りているようだ。
「僕はここでの生活の全てが好きだ。これまでバルセロナで多くの時間を過ごした。バルセロナは自分にとって特別な街であり、そこで育ち、多くの素晴らしい瞬間を経験した。今でもとても恋しい。しかし、マイアミは僕らがとても快適に暮らせる街であり、人生を楽しみ、落ち着いて過ごせる。子どもたちも自分らしく日々を過ごせる街だ」
アメリカでゴールを量産している“神の子”は、北中米W杯で再び夢を叶えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
