¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹vs¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Û ¡íPSºÇÅ¬²½¡í¥É·³¤¬2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ØÄ©¤à¡ª
NPB¤âMLB¤â¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª·èÀï¤Ø¡½¡½¡£ÅÁÀâ¤Î½Ö´Ö¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«!?
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¿ÎÏÅê¤¹¤ëÂçÃ«
¢£ÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤¤¡¢Ã»´ü·èÀï»ÅÍÍ¤Ë
àÆóÅáÎ®áÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤è¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾×·âÅª¤Ê¡Ö1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¡õ10Ã¥»°¿¶¡×¤ÎÎ¥¤ì¶È¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤ò9¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MLB¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¤³¤¦É½¸½¤¹¤ë¡£
¡ÖPS¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢µå¤Î¶¯ÅÙ¡¢µåÂ®¡¢ÊÑ²½¡¢ÇÛµå¡¢ÀöÎýÅÙ¡¢Åê¤²¥ß¥¹¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼éÈ÷¤ä¹¶·â¤Ç¤âºÙ¤«¤¤Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ë¹ÔÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡ÊRS¡Ë½ªÈ×¤Ë¤Ï5Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¡£PS¤Ç¤Ï²¿¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÂçÌ£¤Ê°ìÈ¯¹¶Àª¤ÇRS¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Ã»´ü·èÀï¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÌîµå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤µåÃÄ¤ÏÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂçµ»¾®µ»¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£º£¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇPS¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎºÇÅ¬²½¶ñ¹ç¤ò¡¢Åê¼ê¡¢Ìî¼ê¤´¤È¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤è¤¦¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤Î4Åê¼ê¤¬PS¤Ç¹¥Åê¤·Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀèÈ¯4¿Í¤¬¹â¿å½à¤Ç¤½¤í¤¦¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¾å¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£ÂçÃ«¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï¡¢RS¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢PS¤Ç¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¿¤«¤â¥Á¡¼¥à¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¡Ø¥Ô¡¼¥¥ó¥°¡Ù¡ÊÃ»´ü·èÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÅ¬²½¡Ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±RS¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿»³ËÜ¤¬PS¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¸«»ö¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢RS¤ÇÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¹¤é¤¢¤ëµß±ç¿Ø¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ·àÅª¤Ê²þÁ±¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ã¤µ¤ÈÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¡¢160¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë·¯Î×¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢µåÃÄ¤Ò¤È¶Ú¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÀèÈ¯¤¬¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¤ÈÇÛÃÖÅ¾´¹¡£
¤½¤ÎÊ¬¡¢º£µ¨ÉÔÄ´¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ò³°¤¹¤Ê¤É¡¢Ìò³ä¤òÌÀ³Î²½¤µ¤»¤ëºÓÇÛ¤¬ÅªÃæ¡£¼åÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¡¢º£¤ä¶¯¤ß¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×
Ìî¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢RSÁ°È¾¤ËÀäÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÉüÄ´¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤ä¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ÈÌîµåIQ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬PS¤Ë¸þ¤±¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£
¡ÖÈà¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í×½êÍ×½ê¤Î¹¥¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢¼éÈ÷¤äÁöÎÝ¤Ë²ÝÂê¤Î¤¢¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â¡¢¤½¤ì¤òÊä¤¦¤Û¤É¤Î¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø»Å»ö¿Í¡Ù¤ÎÇ½ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÏ°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¹¶·â¤È¼éÈ÷¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾×·â¤Î1»î¹ç3È¯¤òÊü¤Ä¤Þ¤Ç¤ÏPS¤ÇÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¤À¤¬¡¢»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¿½¹ð·É±ó¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ÂçÃ«¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÃ«ÉÔÄ´¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Îº¸ÏÓ3Ëç¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç¤âËÜÍè¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Îº¸ÏÓ¤ò¡Ø1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¡ÙÂÐºö¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¡£
·ë²ÌÅª¤ËÂçÃ«¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤½¤Î¸å¤òÂÇ¤Ä¥Ù¥Ã¥Ä¤ä¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤é±¦ÂÇ¼Ô¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¼ê¤Î·ÑÅê¤«¤éÀïÎ¬¤Þ¤Ç¶¸¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£Ï¢ÇÆ¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡ª¡¡ÂçÃ«¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌîË¾
WS¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éFA°ÜÀÒ¤¹¤ëºÝ¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¡¢¤È¤µ¤ì¤ë°ø±ï¤ÎµåÃÄ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤É¤ó¤ÊÀïÎÏ¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö°ø±ï¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÂçÃ«¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥í¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ï¤º¡£º£µ¨PS¤Ç¤Ï6ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ë¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ÎÂçÃ«¤È¤Î¼çË¤ÂÐ·è¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡×
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¤Ç·è¾¡ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤âÍ×Ãí°Õ¤Î±¦ÂÇ¼Ô¡£PSÄÌ»»23ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦à10·îÃËá¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡£
¡Öº£µ¨¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ï36ºÐ¤Ë¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¡£ÂÇÎ¨.309¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥²¥ì¡¼¥í¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î23ËÜÎÝÂÇ¤òÍÞ¤¨¡¢¥Á¡¼¥à1°Ì¤È¤Ê¤ë32ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤ò¸Ø¤ë41ºÐ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤¬·òºß¤À¡£º£µ¨¤Ï5¾¡5ÇÔ¤ÈÎÏ¤ÏÍî¤Á¤¿¤¬¡¢¤½¤Îµ¤Ç÷¤Ï¤¤¤Þ¤À¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤Ç¡¢8·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÇ¤â·Ù²ü¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢22ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨PS¤Ç2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÁà¤ëÅê¼ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤ä¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤òÉ®Æ¬¤Ë±¦Åê¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯ÎÏº¸ÏÓ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥ºàÎÁ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÅê¼ê¿Ø¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤ÏÀµÊá¼ê¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯¡£¿ÈÄ¹173Ñ¡¢ÂÎ½Å111Ô¤ÎÁª¼ê¤À¡£
¡Öº£¤ÎMLB¤ÇÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¶î»È¤·¤¿ÇÛµå¤Ç¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤È¤ÎÊá¼êÂÐ·è¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×
º£À¤µª½é¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤¿¤À¡¢ÂçÃ«¤¬¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂ³¤¯¤µ¤é¤Ê¤ëÌîË¾¤À¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1Ç¯ÌÜ¤Ë·Ç¤²¤¿¡ØWS10Ï¢ÇÆ¡Ù¤Ï¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ç¯Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ì´¤Î10Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ä¶²«¶â´ü¡Ù¤¬ËÜÅö¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò