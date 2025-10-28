◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で2試合ぶり、今ポストシーズン（PS）7本目となる本塁打を放ち、現地放送席からは驚きの声が上がった。

3回1死の第2打席、相手先発・シャーザーに対しファウルで粘り、1ボール2ストライクからの6球目、内角高め直球を捉えると、打球は右翼ポール際へ一直線。打球速度101・5マイル（約163・3キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、打球角度32度を計測し、今WS2本目となるソロアーチでリードを2点に広げた。

この日は全米中継局「FOXスポーツ」が試合を放送。実況はジョー・デイビス氏、解説はブレーブスやレッドソックス、カージナルスで活躍し通算213勝を挙げた殿堂入りの名投手・ジョン・スモルツ氏が務めた。

大谷が打った瞬間、デイビス氏は「打球はライトの深いところ、ポール際へ！これは行ったか…ゴーーーンヌ（入ったあ）！」と絶叫した。

スモルツ氏も「あの球は、まさに彼の得意なゾーンのど真ん中に来た」とし「彼は集中して、内角のボールに対しバットを振った」と絶賛した。