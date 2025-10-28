米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）の第３戦は２７日（日本時間２８日）、１勝１敗を受けてロサンゼルスでドジャース（ナ・リーグ）とブルージェイズ（ア・リーグ）の第３戦が始まった。

１番指名打者で出場の大谷翔平が三回の第２打席でブルージェイズ先発のマックス・シャーザーから、チーム２点目となる右越えソロ本塁打を放った。七回にはこの試合２本目の本塁打を放ち、ワールドシリーズ第３号、ポストシーズン通算８本目の本塁打となった。

初回にエンタイトル二塁打を放っていた大谷は第２打席、連続空振りで１ボール２ストライクと追いこまれてからファウルで２つ粘った６球目。シャーザーの９５マイル（約１５３キロ）の高め直球を振り抜くと、打球は推定飛距離１１８メートルで右翼ポール近くに吸い込まれた。

サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を３度受賞したレジェンド右腕とは、今季レギュラーシーズンで８月に対戦し、３打数２安打。この時もエンタイトル二塁打を打っていた。

さらに五回、一死一塁で打席が回ると、ブルージェイズベンチはシャーザーをあきらめてフルハーティーに継投。サイド気味に投げ込んでくる左腕はスライダーで攻めたが、大谷はフルカウントからの６球目のスイーパーを引き付けて左中間を破る二塁打でE・エルナンデスが一塁から生還し、ドジャース同点劇の口火を切るタイムリーとなった。

まだ終わらない、七回の第４打席、ブルージェイズ４番手右腕、ドミンゲスの１６０キロ近い速球を１球で仕留め、左中間スタンドに運ぶ同点ソロ本塁打で試合を振り出しに戻した。（デジタル編集部）