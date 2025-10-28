１０代の腸の中で超強力磁石が塊を作る様子を捉えたレントゲン写真/New Zealand Medical Journal/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）ニュージーランドで１３歳の少年が超強力磁石８０個あまりをのみ込み、病院で腸の一部を摘出する手術を受けた症例報告が医学誌に掲載された。

報告によると、少年はそれぞれ２ミリ×５ミリの大きさのネオジム磁石を８０〜１００個のみ込んでいた。

ネオジム磁石は主に大人向けに販売されており、のみ込んだ場合は強力な磁力で消化管の一部が接合され、壊死（えし）したり穴があいたりして生命を脅かす感染症などの合併症を引き起こす恐れがある。場合によっては手術が必要になり、慢性的な痛みなどの長期的な合併症のリスクを伴う。

１３歳の少年は腹痛が４日間続いて病院を受診し、１週間ほど前に磁石をのみ込んでいたことを医師に告白。検査の結果、腹部の右下部分に磁石が集まって４本の鎖を形成し、腸の複数箇所を引き寄せていることが分かった。一部の画像は磁力によってゆがんでいた。

開腹検査を行った結果、磁石の鎖で腸と大腸の一部が圧迫され、壊死していることが判明。医師団は磁石を摘出するとともに、腸の一部を切除した。少年は８日後に退院した。

ニュージーランドやオーストラリアは強力磁石の販売を禁止しているが、ネットでは今も低価格で入手でき、年齢確認も徹底されていない。

少年は医師に対し、磁石はネット通販サイトのＴｅｍｕ（テム）で買ったと話しているという。

Ｔｅｍｕ広報は、医学誌に掲載された磁石の写真を検証し、Ｔｅｍｕで販売されている同様の商品をチェックしたと説明。「現在販売されている磁石はニュージーランドの規制に準拠しており、そうした商品は別の大手通販サイトや小売店でも販売されている」と強調した。