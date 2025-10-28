¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥°¥êー¥×¡×2¼¡ÈÎÇäÊ¬¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬ËÜÆü10·î28Æü11»þ¤è¤ê³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥°¥êー¥×¡Ú2¼¡¡§2026Ç¯2·îÈ¯Á÷¡Û¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤òËÜÆü10·î28Æü11»þ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,510±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW DUAL STORY G-UNIT¡×¤è¤ê¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥°¥êー¥×¤Î¿·µ¬¤ÇÉÁ¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ËÜµ¡¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëMS¥âー¥É¡¦¥¢¥µ¥ë¥È¥âー¥É¡¦MA¥âー¥É¤Î3·ÁÂÖ¤ò¿·¤¿¤ÊÊÑ·ÁÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤ÆºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÉô°Ì¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥·¥ãー¥×¤Ê°õ¾Ý¤Ë¿Ê²½¡£ÇØÉô¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¥ê¥Õ¥ì¥¯¥È¥·ー¥ë¥É¤ÏÁ°Êý¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú3·ÁÂÖ¡Û
MS¥âー¥É¡§¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ÎÉ½¸½¤ò¹¤²¤ë¥Óー¥à¥é¥ó¥µーÍÑ¤Î¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤È³«¤¼ê¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£
¥¢¥µ¥ë¥È¥âー¥É¡§µÓÉôÀèÃ¼¤ÎÊÑ·Á¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê³ÈÄ¥¥×¥é¥ó¡Ö¥°¥é¥Ã¥×¥ë¥¯¥íー¡×¤òÅëºÜ¡£
MA¥âー¥É¡§¥¢¥µ¥ë¥È¥âー¥É¡¦MA¥âー¥É¤Î¿·¤¿¤ÊÊÑ·Á¤Ë¤è¤ëº¹¤·ÂØ¤¨ÍÑ¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÄ¹
¿·µ¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Óー¥à¥é¥ó¥µー¤È¥Ï¥¤¥Ñー¥á¥¬Î³»Ò¥é¥ó¥Á¥ãー¤¬ÉÕÂ°
¡Ú¥Óー¥à¥é¥ó¥µー¡Û
¡¡¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï¥¯¥ê¥¢¥¤¥¨¥íー¤ÎÀ®·Á¿§¤ÇºÆ¸½¡£¥Óー¥à¥é¥ó¥µー¤ÏÊ¬³ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ê¥Õ¥ì¥¯¥È¥·ー¥ë¥É¤Ë³ÊÇ¼¤¬²ÄÇ½¡£
¡Ú¥Ï¥¤¥Ñー¥á¥¬Î³»Ò¥é¥ó¥Á¥ãー¡Û
¡¡¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤È¥°¥ê¥Ã¥×¤¬²ÄÆ°¤·¡¢ÊÑ·Á»þµ¡¼óÅù¤Ë³ÊÇ¼¤¬²ÄÇ½¡£
¡Ú¥·ー¥ë¥É¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Û
¡¡¥·ー¥ë¥É¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÏÓ¤Ë¤È¤ê¤Ä¤±²ÄÇ½¡£¥Ð¥¹¥¿ー¥á¥¬Î³»ÒË¤¤ÎË¤¸ý¤òÁõÈ÷¡£
·àÃæ¤Î¹çÂÎG-UNIT¤òºÆ¸½²ÄÇ½
¥¬¥ó¥À¥à¥¸¥§¥ß¥Ê¥¹01 ¥¬¥ê¥¢¥ì¥¹¥È·èÀï»ÅÍÍ
¡¡¡Ö¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW G-UNIT ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥¬¥ê¥¢¥ì¥¹¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥¸¥§¥ß¥Ê¥¹01¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¥¬¥ê¥¢¥ì¥¹¥È·èÀï»ÅÍÍ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Îã¡Û
¡¦HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥°¥êー¥×(ËÜ¾¦ÉÊ)
¡¦HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥¸¥§¥ß¥Ê¥¹01¡ß2(ÊÌÇä)
¡¦HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥¸¥§¥ß¥Ê¥¹01ÍÑ¥¢¥µ¥ë¥È¥Öー¥¹¥¿ー¡õ¹âµ¡Æ°·¿¥æ¥Ë¥Ã¥È ³ÈÄ¥¥»¥Ã¥È(ÊÌÇä)
¡¦HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥¸¥§¥ß¥Ê¥¹02ÍÑ Î¦Àï½ÅÁõ¥æ¥Ë¥Ã¥È ³ÈÄ¥¥Ñー¥Ä(ÊÌÇä)
¡¡¥°¥êー¥×¥¢ー¥à¥º¤â¿·µ¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥Ñー¥Ä¤òÍÑ¤¤¤Æ·àÃæºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
G-UNIT ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó Ver.DUAL STORY
¡¡¡Ö¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW G-UNIT¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÇ½ª·èÀï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊG-UNIT¤ò·àÃæÆ±ÍÍ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Îã¡Û
¡¦HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥°¥êー¥×(ËÜ¾¦ÉÊ)
¡¦HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥¸¥§¥ß¥Ê¥¹01(ÊÌÇä)
¡¦HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥ë¥ªー¥Öー¥¹¥¿ー(ÊÌÇä)
¡¦HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥¯¥ì¥×¥ª¥¹(ÊÌÇä)
ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥Õ¥ë¥«¥éー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¡ÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¢ー¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥Õ¥ë¥«¥éー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºÎÍÑ¡£
ÉÕÂ°ÉðÁõ
¥Óー¥à¥é¥ó¥µー/¥Ï¥¤¥Ñー¥á¥¬Î³»Ò¥é¥ó¥Á¥ãー/¥·ー¥ë¥É¥¹¥Ñ¥¤¥¯
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹7¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º