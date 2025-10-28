BTS¡¦JUNG KOOK¡¢Ê¼ÌòÃæ¤Î¿ÆÍ§ASTRO¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ì¤òÊú¤Ã¤³¡©½Ð±é±Ç²è¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢JUNG KOOK¤¬¿ÆÍ§¤ÇASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ø¤ÎµÁÍý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×JUNG KOOK¡õ¥Á¥ã¥¦¥Ì¤é¡È97¥º¡É
µî¤ë10·î27Æü¡¢JUNG KOOK¤Ï¥½¥¦¥ë¾¾Ô³¡Ê¥½¥ó¥Ñ¡Ë¶è¥í¥Ã¥Æ¥·¥Í¥Þ¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥ï¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥É¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÎVIP»î¼Ì²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥©¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î´é¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê¿Í·Á¤òÊú¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤Î±²¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢Èà¤Ï¿Í·Á¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
JUNG KOOK¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥¦¥Ì¤¬±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥Ì¤È²æ¡¹¤¬20ÂåÁ°È¾¤Ë°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤È¤¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤¯´Õ¾Þ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥Ì¡¢¤¤¤Ä¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ·³ÉþÌ³¤âÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤È²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±¤¤Ç¯¤ÎJUNG KOOK¤È¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT¤Î¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡¢SEVENTEEN¤Î¥ß¥ó¥®¥å¡¢GOT7¤Î¥æ¥®¥ç¥à¤é¤È¤È¤â¤Ë¡È97¥é¥¤¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î»î¼Ì²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤â³ÊÊÌ¤ÊÍ§¾ð¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥É¡Ù¤Ç¡È¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÅÛ¡É¥è¥ó¥ß¥óÌò¤ò±é¤¸¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Íè¤ë11·î21Æü¤Ë2nd¥í¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØELSE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þJUNG KOOK ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼K¡Ù¡ÊMnet¡Ë¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÍ½Áª¤ÇÃ¦Íî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¿ô¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡Ê¸½ºß½êÂ°¤¹¤ëBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¸½HYBE¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¡Ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö»öÌ³½ê¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ¼Ò¤ò·è°Õ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½êFantagio¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼ç±éºî¤Ï¡¢2019Ç¯¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡ÊMBC¡Ë¡£