【「S.H.Figuarts ハイパーゼットン（イマーゴ）」（2次）】 10月29日16時～ 予約受付開始予定 2026年5月 発送予定 価格：12,100円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts ハイパーゼットン（イマーゴ）」の2次予約の受付を10月29日16時より開始する。価格は12,100円。商品発送は2026年5月の予定。なお、準備数に達した場合、早期に受付終了となる場合がある。

本商品は、「ウルトラマンサーガ」に登場する「ハイパーゼットン（イマーゴ）」を飛行状態も再現できる仕様で立体化したアクションフィギュア。円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化されており、様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで約160mmのサイズに落とし込み再現されている。

主な特徴

本商品では「ハイパーゼットン（イマーゴ）」のアクションの為に必要な可動域を網羅。劇中の様々なポーズを再現可能となっている。胴体内部には肩の引き出し機構を採用することで広い可動域を実現。肩アーマーパーツが上部にスライドするギミックを採用しており、腕を水平以上に上げることが可能になっている。

また太腿のパーツは膝の曲げ伸ばしに追従して可動。様々なポージングでもパーツ同士の干渉を抑え、自由かつ「ハイパーゼットン （イマーゴ）」らしいボディラインを崩さない可動性能を実現する。

劇中で見せた飛行状態を再現できるパーツ一式が付属。羽を展開した姿をパーツの差し替えで再現可能となっている。またボーナスパーツとして「ハイパーゼットンシザース再現用アタッチメント」が付属。「ハイパーゼットン（イマーゴ）」本体の腕部を取り外し、アタッチメントを介して別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンビクトリー」、「S.H.Figuarts ウルトラマンビクトリー （ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.）」や「S.H.Figuarts ウルトラマンオーブトリニティ」等と組み合わせて「ハイパーゼットンシザース」の再現ができる。

パーツの差し替えで再現可能

ボーナスパーツとして「ハイパーゼットンシザース再現用アタッチメント」が付属

(C)円谷プロ