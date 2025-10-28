サッカーＪ１横浜ＦＭは２８日、西野努スポーティングダイレクター（ＳＤ）が２０２５シーズンをもって契約満了となり、来季の契約を更新しないことになったことを発表した。

Ｊ１残留に向けて残り３試合が控えていることもあり対応はシーズン後となるが、クラブを通して「シーズン中のため、コメントや総括はシーズン終了後にあらためてお伝えさせていただきます。

ホームゲーム１試合を含め、残り３試合、まだ何も終わっていません。

全力を尽くし、チームとともに最後まで戦い抜きます。

クラブを支えてくださる皆さまの熱いご声援が、選手たちにとって大きな力となります。

どうか引き続き、熱いご声援でチームへの後押しをお願いいたします」とコメントした。

開幕からチームは不振が続き、クラブ初の２度の監督交代を余儀なくされるなど、現在１７位で残留争いが続いている。

一方で開幕前に補強したＤＦキニョーネスが強固な守備を発揮し、夏場に獲得したＤＦ角田、ＦＷ谷村、クルークスが残留争いでチームを救う活躍を見せるなど補強面では成果もみせていた。