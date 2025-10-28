【HG 1/144 ガンダム7号機【2次】】 予約開始：10月28日11時 2026年2月 発送予定 価格：2,200円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダム7号機」の2次受注分を2026年2月に発売する。10月28日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は2,200円。

本製品は、ゲーム「機動戦士ガンダム戦記」より、「ファントムスイープ隊」の隊長「ユーグ・クーロ」大尉が駆るセカンドロット最後の機体「ガンダム7号機」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

ガンダム7号機を完全新規造形で立体化しており、大きな特徴である背部のバーニアも緻密に再現している。

腕パーツの前腕部に回転可動が施されており、本格的なポージングが可能で、脚部は屈折と連動して独立で可動。内部構造が見えることでより密度あるポージングのアプローチができる。

7号機の武装を新規パーツで緻密に再現しており、ビーム・ライフルは、グリップが下部と側部にあるビーム・ライフルの形状を再現し、専用持ち手パーツが付属するほか、ビーム・サーベルには、左手に平手パーツが追加で付属する。

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は開発途中の試作品です。また、塗装してあります。実際の商品とは異なる場合がございます。