特別なスポーツカーのみに許された「ワンガンブルー」カラー

日産スカイライン400Rリミテッド｜Nissan Skyline 400R Limited

日産を代表するプレミアムスポーツセダン「スカイライン」は、1957年に誕生。以来、革新を重ね、同ブランドの歴史を象徴するモデルの1台として多くのユーザーから愛されてきた。

今回の一部仕様向上では、特別な日産スポーツカーのみに許されたボディカラー「ワンガンブルー」を追加設定。「ワンガンブルー」は特殊な顔料の使用により、太陽光と夜の照明下でまったく異なる表情を見せるブルーが特徴だ。

また、エマージェンシーブレーキの検知対象を、歩行者および自転車等にまで拡大して安全性を向上させ、各種最新の法規に適合させている。

なお、今回の仕様向上にともなってグレード体系と価格（下記参照）が改定。最高出力224kW（304ps）、最大トルク400Nm（40.8kgf-m）を発する3.0リッターV型6気筒エンジン「VR30DDTT」を搭載する「タイプP」と「タイプSP」、そして同型エンジンで298kW（405ps）、475Nm（48.4kgf-m）を引き出す「400R」を設定。限定車「400Rリミテッド」を含む4モデル展開となった。

400台限定の「400Rリミテッド」は特別感の高い仕上がり

日産スカイライン400Rリミテッド｜Nissan Skyline 400R Limited

現行スカイラインの集大成として、スポーツ性能と快適性を高次元で両立した特別限定車「400Rリミテッド」は、400台限定で販売される。

400Rの性能をさらに引き出すために、19インチアルミホイールに装着するタイヤは専用銘柄の「ダンロップSPスポーツマックスGT 600」を採用。フロントは＋0.5J、リヤは＋1.0J幅広化するとともに、フロントサスペンションのバネ定数を4%、タイヤの幅広化に合わせてリヤスタビライザーのバネ定数を44%向上することで、ロールを抑えた気持ちの良いハンドリングを実現した。ブレーキには耐フェード性が高いパッドを使用することで高温でも安定した制動性能を発揮する。

また、400台だけに与えられた特別アイテムとして、リヤスポイラーやドアミラーカバーに特別カーボンパーツを採用し、トランク部分にはLimitedと一目でわかる専用バッジを装着。

インテリアには限定モデルを所有する特別感を味わえるシリアルナンバープレートとともに、センターコンソールにもカーボンフィニッシャーを装着し、スカイラインファンへの感謝が込められた。

「400Rリミテッド」の受注は先着順で、販売される400台に到達次第終了となる。なお、この「400Rリミテッド」は、10月29日から東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025（一般公開は10月31日～11月9日）」にて披露される予定だ。

日産「スカイライン」モデルラインナップ

・GTタイプP：544万2800円

・GTタイプSP：572万3300円

・400R：649万5500円

・400Rリミテッド（限定車）：693万5500円

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

日産スカイライン400Rリミテッド｜Nissan Skyline 400R Limited

ボディサイズ：全長4810×全幅1820×全高1440mm

ホイールベース：2850mm

最低地上高：130mm

最小回転半径：5.6m

乗車定員：5人

車両重量：1760kg

総排気量：2997cc

エンジン：V型6気筒

最高出力：298kW（405ps）/6400rpm

最大トルク：475Nm（48.4kgf-m）/1600-5200rpm

トランスミッション：7速AT

駆動方式：FR