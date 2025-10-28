東京・人形町で広島鉄板焼き・お好み焼き店「さぶろく」を営む吉田圭さん（４１）は広島カープＯＢだ。帝京高時代は投手兼外野手として活躍し、３年時には夏の甲子園に出場。名将、前田三夫監督のもとチームは勝ち進み、準決勝で智弁和歌山に敗れたもののベスト４入りを果たした。開幕試合となった初戦、吉田さんはファインプレーで相手に傾いていた流れを止めた。甲子園での熱戦、プロへの道が開けていった当時について聞いた。

◇ ◇

２００２年８月８日、吉田さんは「５番左翼」で甲子園の舞台に立った。

開会式直後の開幕戦がチームの初戦。中部商（沖縄）が相手だった。

「途中まで余裕で勝ってたんですけど、すごい猛攻を受けまして、危ない感じになっていったんです」

初回に５点を奪ったのを皮切りにチームは大勝ムードとなっていたが、９−１で迎えた七回に暗転。失策や不運な安打などが重なり、７点を奪われ１点差に迫られた。

絶体絶命のピンチを吉田さんが救った。

２死二塁から相手打者が放った打球は左翼を越えるかという大飛球。俊足の吉田さんは背走しながら、懸命に腕を伸ばして打球を好捕した。

その瞬間を捉えた写真は当時のデイリースポーツに大きく掲載されている。写真を見た吉田さんは「うまい人だったらこんな捕り方にはなってないですよ。僕は守備、うまくないですから」と控えめに言うが、「相手に行ってた流れは止めたかもしれないですね」とうなずいた。

同点打を阻止した吉田さんは、続く八回にも相手の勢いを断ち切るダイビング捕球を披露。チームは１１−８で初戦勝利をもぎ取った。

その試合で２安打２盗塁と攻守に活躍したが、印象に残っているのは試合後、宿舎で行われたミーティングでの前田監督の姿だという。

「ご立腹でしたね。しょうがないんですけど。メチャクチャ切れられましたね。ミーティングがとにかく長かった。監督は結構強烈なことを言ってましたね」

拙攻、拙守が出た初戦への苦言は続いた。

甲子園で春夏通じて３度の優勝を誇る名将はどのような監督だったのだろうか。

「勝ちに対しての執着がすごかった。徹底してましたね。気の抜けたプレーには厳しかったです。『ドンマイ』がなかったので。選手間でも結構、『何やってんの』みたいにバチバチ言い合ってましたね」

当然ながら練習も厳しい。吉田さんの高校時代、グラウンドはサッカー部と共用で、卒業後に野球部専用の広大な施設が完成した。「今の環境はめちゃくちゃいいですけど、あんな広いところで同じ練習をやってたら大変でしたよ。（当時は）狭いからラッキーでした」と苦笑する。

甲子園で初戦敗退の危機を乗り越えたチームは勝ち進んでいった。

エースの高市俊投手（元ヤクルト）が２回戦で光泉（滋賀）を５−０と完封、３回戦では猛打が爆発し福井（福井）に１７−７で大勝、準々決勝では尽誠（香川）を５−４でくだした。９５年以来３度目となる夏の大旗へ期待がふくらんだが、準決勝で智弁和歌山に１−６で敗退。ベスト４で高校野球は終わった。吉田さんは全試合で５番に座り、打率・３５３、１７打数６安打５打点の成績を残した。

敗戦後、宿舎に戻ると３年生は個別に監督から呼ばれた。

「今後の進路について個別ミーティングがあったんです。監督から、プロから誘いがありそうだぞと言われましたね。びっくりしました。来ると思ってなかったし、とりあえず両親と相談します、と言った気がします」

作文などで自身の夢について「プロ野球選手」と書いていた記憶はあるが、あくまで夢だった。

甲子園での登板機会はなかったが、３年時の東東京大会、準々決勝で吉田さんは芝浦工大高を九回１死までノーヒットノーラン投球を披露するなど、左腕から繰り出される威力ある速球は評価を得ていた。同時に大型スラッガーとしてもプロから注目を集めていた。

帰京後、ロッカーの片付けをしていると前田監督に会った。「どうするんだって聞かれたので、全然決まってなかったんですけど、お願いしますって言ったんです」

１１月のドラフト会議。吉田さんは広島から投手として２位指名を受けた。

（デイリースポーツ・若林みどり）

吉田圭（よしだ・けい）１９８４年７月４日生まれ。東京都出身。帝京高３年時に夏の甲子園に「５番左翼」で出場しベスト４。２００２年度のドラフト２位で広島入団。左肩の故障で２００３年秋に投手から外野手に転向。０６年８月２６日のヤクルト戦でプロ初出場。プロ在籍は７年で通算１６試合２４打数３安打２打点、打率・１２５。０７年の北京五輪プレ大会の日本代表として優勝に貢献。２０年から東京・人形町で広島鉄板焼き・お好み焼きの店「さぶろく」を営む。