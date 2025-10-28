メリーの新商品「ショコラトロリィ」登場♡とろけるガナッシュで日常にご褒美を

忙しい日々の中でも、少しだけ自分を甘やかしたい──。そんな女性たちの声に応えるように、「メリー」から新商品「ショコラトロリィ」が登場します。とろけるようなガナッシュを閉じ込めた3粒入りのチョコレートは、手軽に“日常ご褒美”を叶えてくれる一品♡ミルク、ビターオレンジ、宇治抹茶、ストロベリーの4種類の味わいで、頑張る毎日に小さな幸せを届けます。

メリーの新商品「ショコラトロリィ」とは？

「ショコラトロリィ」は、“とろりなめらか食感”と“日常ご褒美”をテーマに開発された、メリーの新チョコレート。

柔らかなガナッシュを閉じ込めたひと粒は、口に入れた瞬間にとろける贅沢な味わいです。

3粒入りで価格は513円（税込）。手軽ながらもボンボンショコラのような高級感が楽しめ、忙しい日常にほっとするひとときをくれます。

4つの味わいでとろけるしあわせを

ラインナップは4種類。定番の「ミルク」は練乳とブルボンバニラ香料を合わせたコクのある味わい。

「ビターオレンジ」はコアントロー香る上品な風味で、大人のご褒美にぴったりです。

宇治抹茶は特製ブレンド抹茶を使用し、深い香りと甘みを楽しめる一粒に。

そして「ストロベリー」は福岡県産あまおうを52.7％使用した華やかな甘酸っぱさが魅力。どの味も個性豊かで、その日の気分に合わせて選びたくなります♪

贈り物にもぴったりな上品パッケージ

高級感のあるシンプルモダンなパッケージは、プチギフトにもぴったり。3個入りはもちろん、好みの味を組み合わせて詰め合わせることも可能です。

4個入り（2,162円）、6個入り（3,243円）といったセットも展開されており、贈る相手やシーンに合わせて選べるのが嬉しいポイント。

百貨店やグランスタ東京店で2025年11月1日（土）より発売予定です。

日常をちょっと贅沢に彩るご褒美チョコ♡

「ショコラトロリィ」は、特別な日ではなく“いつもの日”にこそ食べたいご褒美チョコ。手の届きやすい価格ながら、素材や製法にこだわった上質な味わいが魅力です。

仕事の合間やおうち時間に、とろけるガナッシュで心をほどく時間を過ごしてみては♡あなたの毎日に、小さな幸せを運んでくれるチョコレートです。