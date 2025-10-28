タレントで投資家、実業家の杉原杏璃（43）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。株主優待による生活で知られる「桐谷さん」こと投資家で元棋士の桐谷広人さん（76）の“腕前”について私見を述べた。

27日の東京株式市場で日経平均株価は急伸し、史上最高値を更新。初めて5万円の大台に乗せたが、杉原は自身の保有株にはあまり影響がないとするXユーザーの投稿に返信するかたちで「私も半導体とかあんまり触らないから すごく恩恵受けてる銘柄なんて5銘柄くらいよ あとは別に無風」と明かした。

この投稿に、桐谷さんも「私も優待投資だから、この上げにはあんまり恩恵を受けてないです」とコメントを寄せたが、杉原は「桐谷さん900銘柄以上保有されてるんだから急騰も急落でも心配ないですね」とした上で、「出会った頃から何億も増えてるんですからやっぱり凄腕ですよ」と称賛した。

桐谷さんは13日に放送された「月曜から夜ふかし」に出演。トークの中で現在の資産について「私の資産も銘柄数もとにかく最高を更新していますね」と告白し、スタッフが「資産は？」と聞くと、桐谷さんは「7億（円）ぐらいかもしれませんね」と即答。トランプ関税の影響で株価が暴落したタイミングでさらに株を買いましたといいい、「“暴落はチャンス”とか“バーゲンセールは買い”とか普段から言ってますから。53銘柄、新たに株を買いまして。で、今、（保有株が）1400〜1500銘柄になりました。（うち優待が発生する株は）900〜1000ぐらい」などと説明していた。