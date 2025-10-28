タレントの堀ちえみ（58）が27日、ブログを更新。右腕に5ミリ程のしこりのようなものを発見し、検査を受けたことを明かした。

2019年2月、ステージ4の舌がんであることを公表し、舌の半分以上を切除する手術を受けていた堀。2024年2月には、舌がんの完治を報告していた。

その後も、定期的に診察を受けているそうで、2025年10月27日の更新では、自身の体の“異変”に気づいたことを明かした。

「皮膚の奥の方の部分に、5ミリ程のしこりがあることに、春頃ふと気づいた。あれ？これナニ？コリコリしているような、でもプヨッともしているような。外から見てもあまりわからない。ただ腕を曲げると、より前に出て触れやすくなるのも、なんだかおかしな感じです。主人もそばにいたので、事情も話して触ってもらいました。主人は自分の腕を触り、同じようなものがあるかどうか？私は私で主人と同時に、左上腕も調べてみたけれど。そのようなものはない。うーん、ますます変な感じです。」

不安に思い、堀はエコー検査を受けたそうで、「念入りにエコーで検査してくださり、この5ミリもあるしこりのようなものの正体が判明した。『血管』だそうです。先生がわかりやすく例えていうならば…ということで付け加えた一言。鍛えたボディービルダーの体って、表面に血管が浮き出ていますよね、あれと同じだと思っていただいて大丈夫です。診察室を出てホッとした！」と、正体がわかり、安堵したことを綴っている。

この投稿にファンからは「ひとまず安心ですね」「腕のしこりが心配する様なものじゃなくて本当良かったですね」など、様々なコメントが寄せられている。