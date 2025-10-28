おうち晩酌に！【ウーロンハイ】の失敗しない黄金比＆10分以内で作れるおつまみレシピ5選
居酒屋のドリンクメニューでおなじみの「ウーロンハイ」。香ばしいウーロン茶の風味と飲みやすい焼酎が合わった、食事との相性が抜群の一杯です。
甘くないので飲み飽きず、油っぽい料理や濃い味のおつまみをさっぱり流してくれます。
今回は、ウーロンハイの黄金比や、ウーロンハイに合う10分以内でパパッと作れる簡単おつまみをご紹介！ おうち晩酌が楽しくなること間違いなしです。
■ウーロンハイの誕生秘話
ウーロンハイは、焼酎をウーロン茶で割ったシンプルな飲み物で、1980年代のチューハイブームの中で居酒屋などに広まったとされています。
当時は、アルコール度数を調整しやすく、手軽に楽しめるチューハイが人気でした。そんな中、健康志向やさっぱりとした飲みやすさへの関心の高まりを背景に、ウーロン茶を使った割り方が注目され、居酒屋メニューの定番として定着。
“ハイ”という名称は、ハイボールのスタイルに由来するとされ、スッキリとした味わいと飲みやすさが特徴です。
■おいしいウーロンハイの作り方
基本はとてもシンプルです。焼酎とウーロン茶を1：2もしくは1：3の割合で割るのが一般的な目安とされています。
作り方の手順は以下の通りです。
【1】グラスに氷をたっぷり入れる
【2】焼酎を注ぐ
【3】よく冷えたウーロン茶を注ぐ
【4】軽くかき混ぜる
ウーロン茶は香ばしいタイプ（烏龍茶葉が強めのもの）を選ぶと、焼酎の香りと調和して本格的な味わいに。お好みの濃さに調整して、自分だけの黄金比を見つけるのも良いですね。
■ウーロンハイのおすすめアレンジ
定番のウーロンハイは、シーンや気分に合わせて、いろいろなアレンジが楽しめます。
絞ったレモンやすだちを加えると、爽やかな香りと酸味が引き立ち、脂っこいおつまみと相性抜群です。
梅干しの塩味と酸味がアクセント。口の中をさっぱりさせたいときや、暑い日の一杯におすすめです。
焼酎の代わりにウイスキーを使えば、香り豊かな「ウーロンハイボール」に。さらに、ウォッカやジンを使えばスッキリした洋風アレンジが可能です。また、梅酒で割れば、やさしい甘みが際立つ食後に最適な一杯になります。
■10分以内で完成！ ウーロンハイに合うおすすめレシピ：5選
ホクホクのカリフラワーを豚バラ肉で包み、カリッと揚げる一品。ジューシーな豚肉の旨みとカリフラワーの甘みが絶妙に重なります。ウーロンハイの渋みが、口の中の油をサラッと流してくれるので、後味は軽やかです。
揚げたゴボウに甘辛だれをたらめた、おつまみレシピ。カリッとした食感の後に、ゴボウの香りとたれのコクが広がります。ウーロンハイをひと口飲めば、苦味と甘辛味のバランスが調和し、ついついおかわりしたくなるおいしさです。揚げ物ですがヘルシーなのもうれしいところ。
ピリッと香るスパイスと、パリパリの皮がくせになる揚げ餃子。中からあふれる肉汁をウーロンハイで流し込めば、後味スッキリ。スパイスの刺激と、ウーロン茶のほのかな苦みが楽しめます。
シャキシャキのモヤシにピリ辛の肉みそを合わせたスピードおつまみ。軽やかな食感ながら、満足感のある味わいです。ウーロンハイと合わせると、辛味が引き立ち、お箸が止まりません。おうち居酒屋の定番にしたい一皿です。
定番の豚キムチも、ウーロンハイと好相性。豚肉の旨みとキムチの酸味、ピリ辛な味わいのハーモニーがたまりません。豚肉の旨みとキムチの辛みを、ウーロンハイの渋みがほど良く流してくれる、王道コンビです。
ウーロンハイは、シンプルながらも、どんな料理にも合う万能選手。今回ご紹介したおつまみを添えれば、家飲み時間がより充実すること間違いありません。気軽に作って、自分だけの居酒屋タイムを満喫してくださいね！
(豊島早苗)
甘くないので飲み飽きず、油っぽい料理や濃い味のおつまみをさっぱり流してくれます。
今回は、ウーロンハイの黄金比や、ウーロンハイに合う10分以内でパパッと作れる簡単おつまみをご紹介！ おうち晩酌が楽しくなること間違いなしです。
■ウーロンハイの誕生秘話
ウーロンハイは、焼酎をウーロン茶で割ったシンプルな飲み物で、1980年代のチューハイブームの中で居酒屋などに広まったとされています。
“ハイ”という名称は、ハイボールのスタイルに由来するとされ、スッキリとした味わいと飲みやすさが特徴です。
■おいしいウーロンハイの作り方
基本はとてもシンプルです。焼酎とウーロン茶を1：2もしくは1：3の割合で割るのが一般的な目安とされています。
作り方の手順は以下の通りです。
【1】グラスに氷をたっぷり入れる
【2】焼酎を注ぐ
【3】よく冷えたウーロン茶を注ぐ
【4】軽くかき混ぜる
ウーロン茶は香ばしいタイプ（烏龍茶葉が強めのもの）を選ぶと、焼酎の香りと調和して本格的な味わいに。お好みの濃さに調整して、自分だけの黄金比を見つけるのも良いですね。
■ウーロンハイのおすすめアレンジ
定番のウーロンハイは、シーンや気分に合わせて、いろいろなアレンジが楽しめます。
レモンなどの柑橘類をプラス
絞ったレモンやすだちを加えると、爽やかな香りと酸味が引き立ち、脂っこいおつまみと相性抜群です。
梅干しを入れた「梅ウーロンハイ」
梅干しの塩味と酸味がアクセント。口の中をさっぱりさせたいときや、暑い日の一杯におすすめです。
割るお酒を変えて楽しむ
焼酎の代わりにウイスキーを使えば、香り豊かな「ウーロンハイボール」に。さらに、ウォッカやジンを使えばスッキリした洋風アレンジが可能です。また、梅酒で割れば、やさしい甘みが際立つ食後に最適な一杯になります。
■10分以内で完成！ ウーロンハイに合うおすすめレシピ：5選
・カリフラワーの豚肉巻き揚げ
ホクホクのカリフラワーを豚バラ肉で包み、カリッと揚げる一品。ジューシーな豚肉の旨みとカリフラワーの甘みが絶妙に重なります。ウーロンハイの渋みが、口の中の油をサラッと流してくれるので、後味は軽やかです。
・ゴボウの甘辛揚げ
揚げたゴボウに甘辛だれをたらめた、おつまみレシピ。カリッとした食感の後に、ゴボウの香りとたれのコクが広がります。ウーロンハイをひと口飲めば、苦味と甘辛味のバランスが調和し、ついついおかわりしたくなるおいしさです。揚げ物ですがヘルシーなのもうれしいところ。
・スパイシー揚げ餃子
ピリッと香るスパイスと、パリパリの皮がくせになる揚げ餃子。中からあふれる肉汁をウーロンハイで流し込めば、後味スッキリ。スパイスの刺激と、ウーロン茶のほのかな苦みが楽しめます。
・10分でできる麻婆もやし
シャキシャキのモヤシにピリ辛の肉みそを合わせたスピードおつまみ。軽やかな食感ながら、満足感のある味わいです。ウーロンハイと合わせると、辛味が引き立ち、お箸が止まりません。おうち居酒屋の定番にしたい一皿です。
・10分で豚キムチ
定番の豚キムチも、ウーロンハイと好相性。豚肉の旨みとキムチの酸味、ピリ辛な味わいのハーモニーがたまりません。豚肉の旨みとキムチの辛みを、ウーロンハイの渋みがほど良く流してくれる、王道コンビです。
ウーロンハイは、シンプルながらも、どんな料理にも合う万能選手。今回ご紹介したおつまみを添えれば、家飲み時間がより充実すること間違いありません。気軽に作って、自分だけの居酒屋タイムを満喫してくださいね！
(豊島早苗)