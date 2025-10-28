◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点をリードした３回１死走者なしの２打席目にソロ本塁打を放った。２試合ぶりの本塁打は、ポストシーズン１３試合目で７号。ポストシーズン通算本塁打は２年で１０本となり、松井秀喜氏の持つ日本人記録に並んだ。

ブルージェイズはサイ・ヤング賞３度で通算２２１勝のレジェンド右腕マックス・シャーザー投手（４１）が先発。大谷はこれまで６打数２安打だったが本塁打はなかった。初回先頭の１打席目に右翼線へ二塁打。１―０で１点をリードした３回１死走者なしの２打席目に１ボール、２ストライクから６球目の内角９５・１マイル（約１５３・０キロ）の直球を振り抜くと、打球速度１０１・５マイル（約１６３・３キロ）、打球角度３２度で右翼のブルージェイズブルペンへ飛び込んでいった。飛距離は３８９フィート（約１１９メートル）だった。打球の行方を確認すると、気持ちよさそうにバットを放り投げた。

地区シリーズでは１８打数１安打の打率５分６厘と苦しんだが、少しずつ調子を上げて、１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で３本塁打を放つなど、６試合連続安打。前日２６日（同２７日）に自身の状態について「状態的には少しずつ上がってきているかなと思うので、毎回毎回いい打席を目指していますけど、必ずしも相手は素晴らしいばかりですし、そういうわけにはいかないと思うので、事前の準備と打席に入る前の心構えを大事にしながら１打席１打席大事にしたいなと思います」と明かしていた。

復調のきっかけを作るためにナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦翌日の１５日（同１６日）に今季は２月のキャンプ中に１度だけ行ったフリー打撃をして復調へのきっかけをつかむと、第４戦で３本塁打を放ち、シリーズＭＶＰまでかっさらった。ワールドシリーズまでも中６日が空いたことで、「外（グラウンド）でしか確認できないようなことをしっかり。あまりシーズン中は必要なかったですけど、試合も少ないのでそういう所を確認したい」とワールドシリーズ初戦前日の２３日（同２４日）にも全体練習でフリー打撃を行い、推定飛距離１５０メートルの特大弾を放つなど、状態を整え、ワールドシリーズで３戦２発だ。

昨季もヤンキースを４勝１敗で破ってワールドチャンピオンをつかんだが、第２戦で左肩を脱臼した影響で第３戦以降は強行出場。本来の力を出せなかったとあって「本当の意味ですべてを味わったわけではないので、そこも含めて今年また新たな経験。楽しみにしている」と、球団史上初となる２年連続のワールドシリーズ制覇へ向けて気合は十分だった。

今季のポストシーズンは７本目の本塁打。昨季の３本と合わせてポストシーズン１０本目の本塁打となり、６度のポストシーズンで５６試合に出場して日本人最多１０本塁打を放った松井秀喜氏（ヤンキース）の記録にも、２度目、２９試合目の出場で並んだ。さらに１シーズンのポストシーズン記録で２０年にシーガーが記録した８本の球団記録に王手をかけた。

◆日本人選手のポストシーズン本塁打数

▽１０本 松井秀喜（ヤンキース）、大谷翔平（ドジャース）

▽３本 鈴木誠也（３本）

▽２本 田口壮（カージナルス）

▽１本 井口資仁（ホワイトソックス）、松井稼頭央（ロッキーズ）、岩村明憲（レイズ）、イチロー（ヤンキース）

◆１シーズンのポストシーズン本塁打数歴代上位

▽１０本 ２０年アロザレーナ（レイズ）

▽８本 ２３年ガルシア（レンジャーズ）、２０年シーガー（ドジャース）、１１年クルーズ（レンジャーズ）、０４年ベルトラン（アストロズ）、０２年ボンズ（ジャイアンツ）

▽７本 ２５年大谷翔平（ドジャース）、２４年スタントン（ヤンキース）、１７年アルテューベ（アストロズ）、１５年マーフィー（メッツ）、０９年ワース（フィリーズ）、０８年アプトン（レイズ）、０２年グロース（エンゼルス）