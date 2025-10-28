J1残留争いに巻き込まれている横浜F・マリノスは28日、西野努スポーティングダイレクター(SD、54)との契約が今季で満了となり、来季の契約を更新しないと発表した。J1残留に向け、残り3試合となっており、今季総括などのコメントはシーズン終了後に対応する。

西野氏はクラブを通じ「ホームゲーム 1 試合を含め、残り 3 試合、まだ何も終わっていません。全力を尽くし、チームとともに最後まで戦い抜きます」とコメントを発表した。

昨季途中まで浦和のテクニカルダイレクター（TD）を務めていた西野氏は今季から横浜MのSDに就任。英語も堪能で英リバプール大への留学経験があり、フットボール産業MBAを取得しており、マンチェスターCなどを傘下に置く英国のシティー・フットボール・グループ（CFG）との関係強化などに尽力してきた。

だが、今季新監督に招へいしたスティーブ・ホーランド氏による新システムが機能せず、開幕から低迷。一時は最下位に転落し、2度の監督交代という混乱があるなどクラブ史上初の降格危機に陥っていた。

それでも今夏の補強が的中すると、現在は好調を維持して残留圏内17位で勝ち点37。3試合を残して降格圏18位・横浜FCには勝ち点5差をつけており、次節にも残留が決まる。

◇西野 努（にしの・つとむ）1971年（昭46）3月13日生まれ、奈良県出身の54歳。奈良高、神戸大を経て93年に浦和へ入団。DFとして9シーズンでJ1通算107試合出場6得点。01年限りで現役引退後は産業能率大の教授などを歴任。20年から浦和でテクニカルダイレクターを務めると、積極的な補強を進め22〜23年にはクラブ3度目のACL制覇に貢献。昨季途中に浦和を退団し、今季から横浜Mでスポーティングダイレクターに就任した。