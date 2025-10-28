将棋の第73期王座戦五番勝負は10月28日、山梨県甲府市の「常磐ホテル」で第5局の対局を開始した。防衛3連覇を目指す藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）と、挑戦者で初の王座奪取を狙う伊藤匠叡王（23）は、前日の27日に現地入り。対局場検分後に取材に応じ、最終決戦への意気込みを語った。

【映像】「少し暗めに…」要望を伝える藤井王座の様子

最終決戦の地に乗り込んだ両者。運命の最終決戦の前日、27日18時頃から検分に臨んだ。盤駒の確認を行った後、藤井王座からは、照明を「少し暗めに」「現状の室温ですと、対局中だと暑いかもしれません」との要望も。即座に調整が行われ、対局に最適な環境が整えられていた。

検分後に行われたインタビューでは、藤井王座が「最終局ということで大きな一局ではありますが、そのことを直接意識するのではなく、盤上にしっかり集中して良い将棋が指せるように全力を尽くしたいと思います」とコメント。

一方、伊藤叡王は「先後が決まっていないのでどういう展開になるかはわかりませんが、中終盤で良い手を指せるようにしっかり集中して臨みたいと思います」と意気込みを語っていた。

なお、藤井王座がこの一戦を制した場合、3連覇達成とともにタイトル獲得数が通算32期となり、渡辺明九段（41）を上回る歴代4位に浮上することとなる。また、挑戦者の伊藤叡王が勝利すれば、初の王座のタイトルを手にして“二冠王”となり、タイトル獲得通算3期の規定で九段昇段も決定する。

今年の将棋界で最注目の一番と言っても過言ではない本局。運命の最終局を制するのはどちらか。両者が繰り広げる激戦から目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）