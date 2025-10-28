大谷翔平シャーザーから2試合ぶりポストシーズン7号ホームラン！松井秀喜氏に並ぶ日本人選手最多PS通算10本目

◆ワールドシリーズ第3戦 ロサンゼルス・ドジャース−トロント・ブルージェイズ 27日（日本時間28日午前9時試合開始、ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは27日（日本時間28日）、ブルージェイズとホームでワールドシリーズ第3戦に臨み、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場した。

24日の第1戦は、7回に大谷のワールドシリーズ初本塁打が出たが、猛打爆発のブルージェイズが11−4で先勝。25日の第2戦は山本由伸投手（27）が4回以降走者を1人も許さない圧巻のピッチングで9回を投げ切り、5−1でドジャースが勝利を収め、1勝1敗のタイで第3戦を迎えた。

ドジャースの先発は今季4勝3敗、ポストシーズンは0勝0敗ながら3戦に先発して失点1と好投を続けるタイラー・グラスノー投手、。一方のブルージェイズは今季5勝5敗、ポストシーズン1勝0敗、サイ・ヤング賞3回の“レジェンド”マックス・シャーザー投手が先発した。

1回裏の第1打席、大谷はカウント0−1で2球目の内寄り低めカーブを引っ張ってライトへ二塁打。ポストシーズン6試合連続安打で出塁したが、後続が抑えられて得点はならなかった。

2回裏1死走者なしで6番テオスカー・ヘルナンデスがレフトスタンドへソロホームランを放ち、ドジャースが1点を先制。

3回裏1死走者なしで大谷の第2打席、カウント1−2で6球目の内角高め直球を捉えて、ライトスタンドへ2試合ぶりとなるワールドシリーズ2本目、ポストシーズン7号となるソロホームラン。松井秀喜氏（元ヤンキース）に並ぶ日本人選手最多の、ポストシーズン通算10本目となる本塁打となった。打球速度163キロ、飛距離119メートル、角度32度の一打で、ドジャースが2−0とした。