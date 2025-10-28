

2025年7月24日に発売された新型アウディQ5シリーズ。その中でもスポーツグレードとして設定されているのがSQ5/SQ5スポーツバック（写真：三木 宏章）

【写真を見る】0-100km/h加速は先代を上まわる4.5秒、アウディの俊足スポーツSUV新型「SQ5スポーツバック」（43枚）

ドイツ・アウディの新型ミドルサイズSUV「SQ5スポーツバック」に試乗した。2025年7月24日より国内販売を開始した新型「Q5」シリーズのなかで、最もスポーティな走りや装備を持つのがこのモデル。注目すべきは、シリーズ最強の3.0L・V型6気筒ターボエンジンと、次世代ハイブリッドシステム「MHEV plus」のマッチングだろう。独自の48Vマイルドハイブリッド機構は、エンジン出力をアシストするだけでなく、一定状況下では100%電気で走るEV走行も実現。走りのパフォーマンスと燃費性能を両立するという注目の最新システムだ。

新型では、ほかにも、より洗練されたイメージとなった外観により、さらなるスポーティさを演出。また、インテリアや荷室は高級感だけでなく、実用性や快適性も向上させ、日常の足から休日のレジャーまで、幅広いシーンで楽しめるクルマにアップデートされている。

ここでは、アウディジャパンが主催したプレス向け試乗会に参加し、新型SQ5スポーツバックを実際に試乗。市街地やワインディング、高速道路などを走った印象や、走りにどんな魅力があるのかなどについて紹介する。

Q5の概要とポジショニング

SQ5スポーツバックは、アウディが誇るQ5シリーズのなかでも、クーペ風スタイルを持つ「Q5スポーツバック」をベースにしたスポーツグレードだ。

Q5シリーズとは、世界的に人気の高い全長5000mm未満のミドルサイズSUVのなかでも、スタイリッシュな内外装や上質な走りなどで高い評価を受けているシリーズのこと。2009年に登場した第1世代はグローバルで「160万台」を販売。各部をアップデートした第2世代もグローバルの販売台数「110万台」を記録し、アウディを代表するモデルのひとつとなっている。

そんなQ5シリーズの第3世代となる新型は、ICE（内燃機関）向け新世代プラットフォーム「PPC（プレミアムプラットフォームコンバッション）」を初採用。高効率と走行性能の向上を図っていることが特徴で、冒頭でも述べたMHEV plusという最新のマイルドハイブリッドシステムを搭載していることがトピックだ。

ラインナップには、SUVスタイルのスタンダード仕様「Q5」と、クーペ風ボディの「Q5スポーツバック（Sportback）」を設定。これらのパワートレインには、204PSを発揮する2.0L・4気筒ガソリンターボ車と2.0L・4気筒ディーゼルターボ車を用意する。

そのスポーツグレードとなるのが、「SQ5」と今回試乗したSQ5スポーツバックだ。パワートレインには、いずれも大排気量の3.0L・V型6気筒ターボエンジンを搭載し、367PSもの最高出力を発揮。駆動方式は、全タイプに独自の4輪駆動システム「クアトロ（Quattro）」を採用し、トランスミッションはこれも独自の「7速Sトロニック」を搭載する。

第3世代は48Vマイルドハイブリッド仕様に



SQ5/SQ5スポーツバックは、可変タービンジオメトリー（VTG）付きターボチャージャーを装着した3.0 ℓ V型6気筒TFSIエンジンを搭載。最高出力270kW（367PS）、最大トルク550Nmを発揮し、さらに48 V MHEV plusマイルドハイブリッドシステムも採用する（写真：三木 宏章）

そして、これらすべてのパワートレインに搭載するのがMHEV plusだ。一般的なマイルドハイブリッドは、発進時や加速時などにエンジン出力をアシストすることが主な役割。100%モーターで走行するEV走行は行わないことがほとんだ。だが、このシステムでは、国産車に多い12V仕様ではなく、より電圧の高い48Vシステムを採用するなどで、限定条件下でのEV走行も可能とする。

バッテリーの充電状況が良好であれば、たとえば、市街地の信号待ちから発進する際など、ゆっくりとアクセルを踏むことでエンジンが始動せず、モーターだけの動力で走行することができる。

新型Q5シリーズは、この新システムを搭載することで、高い動力性能と優れた燃費性能を両立。とくに、SQ5スポーツバックは、シリーズ最強の動力性能を持つだけに、一体どんな走りを味わえるのか、試乗前からかなり興味津々だった。

SQ5スポーツバックの外観



SQ5スポーツバックのスタイリング（写真：三木 宏章）

新型の外観は、アウディ車の特徴といえるシングルフレームグリルがより幅広くなり、さらに迫力を増したフェイスデザインが印象的だ。とくに、SQ5スポーツバックでは、シングルフレームグリルがマットチタンブラック仕上げとなっているのが特徴。グリルのフレーム部などにはマットシルバークロームカラーもあしらうことで、洗練された印象とスポーティさを両立させている。

車体全体のフォルムは、より立体的で彫りの深いボディラインや、ヘッドライトとテールライトをつなぐショルダーラインを直線的にすることで、車両をより長くみせるとともに、力強くダイナミックなシルエットを生み出している。また、リアには、高い位置にあるリヤバンパーや鋭く傾斜したリヤウィンドウにより、シャープでスポーティな印象を強化。ボディラインと一体化したLEDリヤコンビネーションライトが、先進性も演出する。



SQ5スポーツバックのリアビュー（写真：三木 宏章）

ボディサイズは、標準仕様のSQ5スポーツバックの場合で、全長4715mm×全幅1900mm×全高1645mm、ホイールベース2820mm。ただし、今回の試乗車では、オプション設定の「アダプティブ・エアサスペンション」を装着するため、全高は−15mmの1630mm、ホイールベースは+5mmの2825mmとなる。

ちなみに、このアダプティブ・エアサスペンションとは、車高や減衰力を電子制御し、走行状況に応じて乗り心地や走行性能を最適化するシステムのこと。乗り味に関しては後述するが、より高次元の走りを期待できる機構だ。

なお、車両重量についても、標準仕様車は2060kgだが、アダプティブ・エアサスペンションに加えパノラマサンルーフも装着した試乗車では、＋50kgの2110kgとなっている。

運転席まわりについて



SQ5スポーツバックの運転席まわり（写真：三木 宏章）

運転席に座ってみる。オプションのファインナッパレザーをあしらったスポーツシートは、走行中に体をしっかりとホールドしてくれ、快適性も抜群だ。高級感が高いだけでなく、機能性にも優れている（標準のシート表皮はレザー/アーティフィシャルレザー）。

座った感じは、座面が低めで、足が前方に伸びるセダン的な印象。比較的スポーティなドライビングポジションといえるだろう。SUVとしてはやや低めのポジションとなるが、かといって前方視界は悪くない。とくにフロントフードの先端まで見えるのは好印象で、細い路地などでも見切りをしやすい。

ちなみに新型のシートは、アウディジャパンによると、先代モデルと比べ、座面上下の調整幅を増やしているとのこと。そのため、より低い戦闘的ポジションからSUVらしい高めのポジションまで調整できるという。今回の試乗では、比較的低めのポジション設定で走ったが、やはりSUVは視線が高いほうが好みといった人にも十分対応する調整幅を持つようだ。



SQ5スポーツバックのコクピット（写真：三木 宏章）

ディスプレイには、運転席と助手席の前に「MMIパノラマディスプレイ」を設置。ステアリング奥のメーター部分に11.9インチの「アウディバーチャルコックピット」、センターモニターには14.5インチの「MMIタッチディスプレイ」を採用する。これらは、インテリアと見事にマッチングするデザインにより、必要な情報が一目でわかりやすいとともに、コックピットにラウンジのような雰囲気も演出する。

また、試乗車では、オプションとなる助手席専用の10.9インチ「MMIパッセンジャーディスプレイ」も搭載。助手席のパッセンジャーが、ドライバーの視線を妨げることなく、インフォテインメントシステムを自由に使用することを可能とし、コックピットに座る2人それぞれの快適性などにも考慮している。

EVライクな発進性能



センターコンソールに配置されたシフトボタン（写真：三木 宏章）

パワーボタンを押し、レバー式のシフトボタンを下に引くと、ドライブモードとなり、発進可能となる。バッテリーの充電状況が良好なため、エンジンは始動しない。アクセルペダルをゆっくりと踏み込むと、かなりスムーズに発進。このモデルは、前述のとおり、マイルドハイブリッドのMHEV plusを採用することで、発進して速度がある程度上がるまでは、モーターだけで走るEV走行となる。しかも、100%モーターだけの走りでも、ストレスはまったく感じない。

ちなみに、アウディによると、Q5シリーズの場合、「システムを構成するPTG（パワートレインジェネレーター）は、最大230Nmの追加駆動トルクと最大18kW（24HP）の出力を生成する」とのこと。モーターだけでもかなりトルクフルで高出力なことが、発進時のスムーズな走りを生むようだ。

また、ハイブリッドシステムには、減速時にバッテリーに充電を行う回生機能もあるが、PTGでは「最大25kWのエネルギーを回生する」能力も持つ。つまり、出力が高いだけでなく、使った電力を補う能力も高いということだ。これにより、WLTCモード値12.7km/Lという燃料消費率に貢献している。



筆者による試乗シーン（写真：三木 宏章）

発進後、車速が伸びてくるとエンジンが始動し、その動力で走行する。この際、切り替えがかなりスムーズなため、いつ変わったのか気づかないほどだ。また、3.0L・V型6気筒ターボエンジンと、加速時などにそれをアシストするMHEV plusのコンビは、かなりパワフル。アクセルペダルをさほど踏み込まなくても、車体がグングン進んでいく印象だ。

逆に、こうしたパワフルさに慣れておらず、アクセルペダルをラフに踏み込んだり離したりすると、車体をギクシャクさせてしまうかもしれない。パワーの出方がアクセル操作に対しリニアなぶん、ある程度スムーズなペダル操作を行う必要があるようだ。

アダプティブ・エアサスペンションについて



SQ5スポーツバックのタイヤ＆ホイール（写真：三木 宏章）

足まわりは比較的しっかりと路面と捉える感じで、人によってはやや硬めに感じるかもしれないが、個人的には好みだ。走行状況に応じ車高や減衰力を電子制御するアダプティブ・エアサスペンションが、路面の凹凸を上手く吸収。タイトコーナーの連続するコーナーでもハンドル操作に対し車体がリニアに反応し、思ったどおりのラインをトレースしてくれる。

ただし、荒れた路面の段差を越える際などに、路面からの衝撃でやや突き上げ感が出る場合もあった。これは、試乗車の場合、オプション設定されている21インチのタイヤ＆ホイールを装着していたためかもしれない。SQ5/SQ5スポーツバックの場合、標準のタイヤ＆ホイールは20インチ。また、Q5やQ5スポーツバックでは、標準で18インチをセットしている。

試乗車は、タイヤ＆ホイールがより大径だったぶん、路面からの衝撃なども感じやすかったのかもしれない。このあたりは好みもあるため、一概には言えないが、機会があれば、20インチ仕様車などにも乗ってみたいところだ。



ドライブモードの選択画面（写真：三木 宏章）

新型Q5シリーズには、走行状況や好みに応じて選択可能なドライブモードも設定する。SQ5スポーツバックの場合は、幅広い状況に対応する「バランス（Balanced）」、最もスポーティな走りを味わえる「ダイナミック（Dynamic）」、快適な乗り心地となる「コンフォート（Comfort）」、燃費性能を高める「エフィシエンシー（Effiency）」を用意。

また、アダプティブ・エアサスペンションを装着する試乗車では、悪路での走破性を向上させる「オフロード（Offroad）」モードも設定する。これら各モードを選択することで、パワーステアリングのアシスト量、エンジンとギアチェンジの特性の設定が自動で切り替わる仕組みだ。

パワフルなダイナミック・モード



SQ5スポーツバックのサイドビュー（写真：三木 宏章）

なかでも、注目はダイナミック・モード。このモードでは、パワーの出方がかなり強烈になり、SQ5スポーツバックが持つ高いポテンシャルを存分に味わうことが可能だ。また、アダプティブ・エアサスペンションの設定も硬めになり、ある程度の速いスピードでコーナーなどを走行しても、タイヤが路面をしっかりと捉えてくれて安定感は抜群だ。

さらに、オーディオシステムがスポーティなエンジン音を奏でてくれることで、気分が一気に高揚する。加えて、ステアリング左右には、全7速のギアを手動で変更できるパドルシフトも装備。右がシフトアップ、左がシフトダウンで、これらを駆使することで、コーナーが連続するワインディングなどでは、自分自身の腕でクルマを操っている感覚を味わえる。

ほかにも、コンフォート・モードでは、パワーの出方やサスペンションの設定がかなりソフトとなり、快適重視の設定となる。また、エフィシエンシー・モードにすると、出力特性をマイルドにするだけでなく、エアコンの風量を抑えるなどで、燃費性能を向上させる設定となる。

このように、SQ5スポーツバックは、スポーツグレードらしい俊敏な走りはもちろん、日常使いやレジャーなどで長距離走行をする場合など、乗るシーンに応じた設定が可能。速いだけじゃない、懐の深いクルマだといえる。

先進運転支援システム



ハイマウントストップランプの光をリヤガラスに映し出すリヤウィンドウプロジェクションライト（写真：三木 宏章）

先進運転支援システムでは、渋滞追従機能付き「ACC（アダプティブ・クルーズコントロール）」やレーンアシスト機能など、高速道路などの長距離移動などでも、快適で疲労を軽減してくれる最新の機能が満載だ。また、ヘッドライトには、8パターンの点灯パターンを選べる「デジタルライトシグネチャー」を選択可能。オプションでデジタルOLEDリヤライトを選択すれば、テールライトの点灯パターンも同じく8パターンから選ぶことができる。

さらに、「リヤウィンドウプロジェクションライト」も採用（タイプ別設定）。これは、ブレーキ時にルーフスポイラーにあるハイマウントストップランプの灯火をリヤウィンドウ上部に映し出すというもの。これにより、ブレーキライトの警告表示を強調する。新型では、こうした最新技術を用いた灯火系ユニットを採用することで、さらなる安全性能の向上も図っている。

後席・荷室の使い勝手



SQ5スポーツバックのリアシート（写真：三木 宏章）

SQ5スポーツバックを含むQ5シリーズでは、リヤシートのアレンジが豊富で、荷室も容量が比較的大きいため、荷物の積載性も良好だ。たとえば、後席には3人が快適に座ることができるベンチシートを採用。座面の前後移動や背もたれのチルト（傾斜）調整が可能なことで、乗員の体格や好みに応じたセッティングを可能とする。

また、背もたれを前方に倒せば、荷室をより広くフラットな空間にすることもできる。Q5スポーツバックやSQ5スポーツバックでは、通常の5人乗り仕様で荷室容量515L、リヤシートを倒せば最大1415Lの荷室スペースを作ることができる。なお、スタンダードのQ5やSQ5では、通常の5人乗り仕様で荷室容量520Lを確保。リヤシートを倒すと最大1473Lまで拡大することができる。

ほかにも新型では、センターアームレスト下の収納スペースを先代よりも広くしたほか、フロントセンターコンソールには15Wの充電パワーを持つ冷却機能付きワイヤレス充電トレイも装備。USB-Cポートも前部と後部に各2カ所、計4カ所に備えるなど、スマートフォンの充電などに考慮したユーティリティの向上も図っている。

SQ5スポーツバックの価格設定



SQ5スポーツバックのラゲージスペース（写真：三木 宏章）

SQ5スポーツバックは、本体価格（税込み）1058万円。クーペルックのスタンダード車となるQ5スポーツバックが795万円〜823万円、SUVタイプのQ5では760万円〜788万円、そのスポーツグレードSQ5が1023万円だから、シリーズで最も高い設定だ。

なお、今回の試乗車は、先に述べたとおり、アダプティブ・エアサスペンションや21インチのタイヤ＆ホイール、ファインナッパレザーの内装など、合計価格（税込み）157万円ぶんのオプションを装着した仕様だ。車両本体と合わせた税込み価格は1215万円となるが、そのぶん、もともとスポーティかつ高級感あるこのモデルに、さらなるラグジュアリー感を追加することを可能としている。

ちなみに、アウディジャパンによると、先代のSQ5スポーツバックでは、ユーザーの多くが「30歳代など比較的若い層」だ。もちろん、Q5シリーズに属する他のタイプのように50歳代などもいるが、比較的若く、スポーツモデルが好きなユーザーから支持を受けているという。

おそらく、新型のSQ5スポーツバックも、高級感と走りの楽しさを併せ持つことで、メインのユーザー層は先代とほぼ同様になるのではないだろうか。とくに新型は、マイルドハイブリッドMHEV Plusと、大排気量3.0L・V型6気筒ターボにより、さらに俊敏で余裕ある走りを味わえるはずだ。また、先述のとおり、豊富なドライブモードなどにより、速さだけでなく、より快適性や燃費を重視した走りもできるなど、懐はなかなか深い。

SQ5スポーツバックのまとめ



SQ5スポーツバックのフロントフェイス（写真：三木 宏章）



これらを総合して考えると、休日にワインディングなどでスポーティな走りを楽しむだけでなく、日常の足としても愛車と付き合いたい層には最適だと思う。幅広い使い方ができるクルマだけに、スポーツモデル好きだけに限らない、より幅広いユーザー層からも支持を受ける可能性がある。

ともあれ、SQ5スポーツバックはじめ、アウディのミドルサイズSUVを代表する新型Q5シリーズに対し、市場がどのような反応を示すのかが今後注目だ。

（平塚 直樹 ： ライター＆エディター）