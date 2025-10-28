パナソニックは、スマートフォンやタブレット、スマートプロジェクターなど、あらゆるデバイスでテレビ番組をリアルタイム視聴・録画再生できるネットワークレコーダー『miyotto UN-ST20A』を発表した。発売は2025年11月下旬を予定している。

（関連：【画像】パナソニック『miyotto UN-ST20A』）

◼︎スマホでもプロジェクターでも“テレビを持ち歩く”体験

『miyotto UN-ST20A』は、専用アプリ「miyotto」を通じて、外出先や自室など好きな場所からテレビ番組をリアルタイムで視聴できるネットワークレコーダー。Fire OS、Google TV、Android TVなど主要なストリーミング機器に対応しており、スマートプロジェクターに接続すれば「テレビがない部屋」でも視聴が可能。スマートフォンやタブレットにも対応しており、録画予約や再生もアプリ上から完結する。

本体は幅5.5cmとスリムで、棚やテレビ台の隙間にも収まる。無線LAN接続により、煩雑な配線も不要。家庭内のインテリアを邪魔せず、スタイリッシュに設置できる。

◼︎3番組同時録画×“1クール自動録画”で見逃さない

内蔵の2TBハードディスクは最大15倍の長時間録画に対応し、ドラマやアニメなどの番組をたっぷり保存できる。3チューナー仕様のため、3番組を同時録画でき、見たい番組が重なっても取り逃がさない。

さらに、時間帯やジャンルを指定して自動録画できる「ドラマ・アニメ1クール自動録画」機能も搭載。新シーズンの連続ドラマや深夜アニメなどを約90日分まとめて録り溜めできる。録画・視聴の同時動作にも対応し、家族それぞれが別の番組を楽しむことも可能だ。

◼︎家電からストリーミング端末まで幅広く対応

対応プラットフォームは、テレビ用アプリがFire OS／Google TV／Android TV、スマホアプリがiOS／Androidに対応。iOS 16.6以降、Android 10.0以降、Fire OS 7以降など幅広い環境で動作する。宅内ネットワークで最大6台の端末登録が可能（同時視聴は宅内2台、外出先1台まで）。

利用には「CLUB Panasonic」および「ディモーラ」サービスへの登録が必要で、一部機能は有料のプレミアム会員向けとなる。外出先でのリモート視聴や録画予約も可能で、5G／LTE回線を利用すれば移動中でも番組を楽しめる。

◼︎製品仕様・製品名：『miyotto UN-ST20A』・カテゴリー：ネットワークレコーダー・発売日：2025年11月下旬予定・ハードディスク容量：2TB・チューナー数：地上デジタル／BS・110度CS 各3・録画方式：最大15倍長時間録画対応・無線LAN：内蔵・録画機能：3番組同時録画、ドラマ・アニメ1クール自動録画・本体サイズ：幅約55mm（奥行／高さ未公表）・対応アプリ：「miyotto」アプリ（iOS／Android／Fire OS／Google TV／Android TV）・希望小売価格：オープン価格

（文＝リアルサウンドテック編集部）